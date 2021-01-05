MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri'Mutluluk Bakanlığı'nın olduğu sıra dışı bir ülke... Buradaki insanların hayatı şaşırtıyor
GeriSeyahat 'Mutluluk Bakanlığı'nın olduğu sıra dışı bir ülke... Buradaki insanların hayatı şaşırtıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Fotoğraf: Pixabay / Alamy
Haber Giriş: 05 Ocak 2021 - 08:55 | 

'Mutluluk Bakanlığı'nın olduğu sıra dışı bir ülke... Buradaki insanların hayatı şaşırtıyor

Hindistan ve Çin arasında yer alan Butan, oldukça gizemli bir ülke. 1974 yılına kadar turistlere kapalı bu ülkeyi, birçok formaliteden geçebilen ve yeterli parası olan herkes ziyaret edebiliyor. Ülkenin kapıları turistlere açık gibi gözükse de Kral yine de pek çok farklı yöntem kullanarak turist sayısını kısıtlamaya çalışıyor. Katı yasaklara rağmen halkının çok mutlu olduğu Butan hakkında ilginç bilgiler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte birbirinden ilginç yasaklarıyla Butan....

2Televizyon ve internet yok
Abone Olgoogle-news

Televizyon ve internet yok

Televizyon ve internet Butan’da 1999 yılına kadar resmi olarak yasaktı. Tabii tüm ülkeyi modern teknolojiden izole etmek imkansızdı. Bu yüzden Kral bu kuralı iptal etmeye karar verdi. Her ne kadar yasak kalksa da Butan, dünyada televizyon kullanımına başlayan son ülke olarak adından söz ettiriyor.

3Evsiz insan yok
Abone Olgoogle-news

Evsiz insan yok

Butan’da sokakta yaşayan bir kişi bile yok. Eğer biri evini kaybederse, ona bir ev inşa edecekleri ve ekim yapabilecekleri arazi verilir. Bunun için ise Kral’a gitmeleri yeterli oluyor. Bu bile ülkede herkesin mutlu olması için önemli bir sebep.

4Giyim yönetmeliği
Abone Olgoogle-news

Giyim yönetmeliği

Butanlılar hayatlarının her alanında geleneksel kıyafetleri giyer. Erkekler diz boyu elbiseler giyerken kadınlar uzun elbiseler giyer. Bir kişinin statüsü ve sosyal seviyesi sol omzunun üzerine dökülen atkının rengiyle tanımlanır. Sıradan halk beyaz atkı takarken asil insanlar ve rahipler sarı atkı takıyor.

5Mutluluk Bakanlığı
Abone Olgoogle-news

Mutluluk Bakanlığı

Böyle bir bakanlığı belki de daha önce hiç duymadınız. Butan’da insanların iç huzurunu korumak için 2008 yılında Gayri Safi Milli Mutluluk Komitesi kuruldu. Hatta ülkede mutluluğa o kadar önem veriliyor ki, nüfus sayım anketinde bile hayatınızdan memnun olup olmadığınız soruluyor.

6
Abone Olgoogle-news

Mutluluk Bakanlığı’nın yaptığı iş ise ülkenin gayri safi milli mutluluğunu ölçmek. Alışık olduğumuz bakanlıklardan biraz farklı olan bu bakanlık, eğer gerçekten işlevliyse iyi bir fikir olabilir.

7Sağlık hizmetleri ücretsiz
Abone Olgoogle-news

Sağlık hizmetleri ücretsiz

Her Butan vatandaşının ücretsiz sağlık hizmetleri almaya hakkı vardır. Hem geleneksel hem de klasik tıbbın yaygın olduğu ülkede seçeceğiniz tedavi yöntemine de kişi kendisi karar verebilir.

8Sigara yasak
Abone Olgoogle-news

Sigara yasak

Butan Kralı, ülkede tütün ekimini ve satışını da yasaklayan bir yasa çıkardı. Ülkede sigara bulmak imkansız. Gidecek turistleri de en çok düşündürecek konu bu oluyor. Yine de bu konuda bir takım serbestlikler tanınmış. Sınırı geçmek için gerekli belgeleri toplamayı başaran turistler, yanlarında sigara getirmek için bir de ücret ödemeliler.

9Doğa ve hayvan sevgisi
Abone Olgoogle-news

Doğa ve hayvan sevgisi

Ülke ekoloji ve doğa konusunda gerçekten endişeli. Hatta ağaç yetiştirmeye çok fazla önem veriyorlar. Bu konuda kırdıkları bir rekor da var. Butan halkı, sadece bir saat içinde 50 bin ağaç dikerek dünya rekoru kırdı.

10
Abone Olgoogle-news

Butanlıların çoğu Budist’tir. Bu din tüm hayvanlara saygıyı emrettiğinden, ülkede vejetaryenlik çok yaygındır. Bu durum ülkenin yöresel yemeklerine de yansımış.

11 Yemek kültürü
Abone Olgoogle-news

Yemek kültürü

Ana ve temel yemek pirinç, ancak o da bildiğimiz pirinçten çok farklı olan kırmızı pirinç. Beyaz pirincin yetişmesine uygun bir ekim alanı olmadığından oldukça sert ve kendine özgü bir tada sahip olan kırmızı pirinç ülkede çok seviliyor.

12
Abone Olgoogle-news

Ülkede çayın da özel bir yeri var. Tuz, karabiber ve bir kaşık tereyağı koydukları siyah ve yeşil çayları sık sık tüketiyorlar.

13Zorlayıcı turizm
Abone Olgoogle-news

Zorlayıcı turizm

Kral, Butan’ı turist ziyaretlerine açmış olsa da tüm ülkeye girişlere izin vermiyor. Butan’ı sadece bir grup turistle ziyaret edebilirsiniz. Ülkeye ait tüm belge ve vizeler de devlet tarafından atanan bir şirket tarafından veriliyor. Bu şirket izin almak için tüm masrafları önceden ödemenizi şart koşuyor.

14
Abone Olgoogle-news

Ülkede sadece rehberle ziyaret edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi tek başınıza yürüyüşe çıkamaz, ülkeyi dolaşamazsınız. Ülkeye giren ve çıkan tüm uçuşları da gerçekleştiren tek bir havayolu vardır ve otel fiyatlarını da hükümet belirler.

15Miras gelenekleri
Abone Olgoogle-news

Miras gelenekleri

Butan’da kadınlara çok saygı duyulur. Bunu miras geleneklerinden de anlayabiliyoruz. Ev, arazi gibi tüm mülkler evin en büyük kızına gidiyor.

16Kimyasal yok
Abone Olgoogle-news

Kimyasal yok

Tüm dünya kimyasallarla başa çıkmaya çalışırken Butan’da böyle bir sorun yok. Ülkede herhangi bir kimyasal ürünü ithal etmek veya kullanmak yasalara aykırı. Anlayacağınız kullanılan her şey ülke içinde yetiştiriliyor ve tamamen doğal.

17
Abone Olgoogle-news

Butanlılar evlerini dekore etmeyi severler. Duvarlara kuşlar, hayvanlar ve farklı desenler çizerler. Geleneksel bir ev, 3 katlı ve oldukça küçük olur. Zemin katta hayvanlar tutulurken, yaşam alanı ikinci kattır. En üst kat ise samanları depolamak için kullanılır.

18Evlilik ritüelleri
Abone Olgoogle-news

Evlilik ritüelleri

Konu Butan olunca evlilik konusunda da pek çok yasak var. Mesela Butan’da bir yabancıyla evlenmek yasak. Kral, halkının benzersizliğini ve dünyanın geri kalanından soyutlanmalarını korumak adına elinden geleni yapıyor.

19
Abone Olgoogle-news

Düğün törenlerinde rahipler tarafından mantralar okunur. Bunu da yeni evlilerin sıkı bir zihinsel bağlantı kurmalarına izin verdiği için yapıyorlar. Mantralardan sonra tanrılara yerel bir içecek sunulur ve geri kalan da gelin ve damat tarafından içilir. Ancak tüm bu ritüellerden sonra çift bir aile olabilir. İlginç kurallardan biri de evlilikten sonra erkeğin kadının evine yerleşmesi. Yeterince para kazandıktan sonra kendi evlerine taşınabiliyorlar.

20Trafik düzeni
Abone Olgoogle-news

Trafik düzeni

Butan’ın başkentinde en ilginizi çekecek şey trafik ışıklarının olmaması olabilir. Bu halk için hiç de sorun değil.

21
Abone Olgoogle-news

Tüm yasaklara ve kurallara rağmen Butan halkı çok arkadaş canlısı ve mutlu. Bu izole ülkeye giden turistler hayran kalıp geri döndüler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi