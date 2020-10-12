Muğla'yı 9 ayda 610 bin 517 turist ziyaret etti

"Hem bakanlık hem turizmciler hem de hizmet sektörü olarak şu ana kadar başarılı bir çalışma yapıldı. Her kesim üzerine düşeni yaptı. Devlet elinden geldiğince turizmciyi destekledi, turizmci de mümkün olduğunca sektörü ayakta tutmaya çalıştı. Salgın sürecine göre başarılı bir yıl diyebiliriz."