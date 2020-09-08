Muğla 8 ayda 320 bini aşkın turistin adresi oldu

Muğla'ya gelen turistlerin de büyük bir bölümünü İngilizlerin oluşturduğuna dikkati çeken Bingöl, İngiltere'nin Muğla ve Türkiye için önemli bir ana pazar olduğunu ifade etti.İngiltere ve Rusya ile karşılıklı uçak seferlerinin başlamasıyla bu pazarlardan ciddi potansiyelde turistin geldiğini anlatan Bingöl, "İngiltere'den 8 ayda 150 bin 809 turist geldi, bunun 130 bin 92'si sadece ağustosta geldi." dedi.