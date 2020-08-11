"Mitolojik ada" ziyaretçilerini ağırlıyor

Ayhan Dalkıran ise adayı hep uzaktan gördüklerini ancak ilk defa gezdiklerini belirterek, "Bu sene açılınca geldik. El değmemiş yerler. Tarihi korumak için biraz bir şeyler yapılması gerekiyor. Rehber arkadaşlar adanın tarihi anlatıyorlar. İsteğim buranın daha güzel bir yer haline getirilerek yurt dışına da tanıtılması." diye konuştu.