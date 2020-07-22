Miami değil, Antalya'da bir plaj

Relaks alanını sahilden yukarıda kurduk ve her yanını beyaz kumla kapladık. Aynı zamanda bu bölümdeki havuzda da misafirlerin salıncağa binerek fotoğraf çektirebilecekleri bir alan yarattık. Antalyalılar konsepte tam not verdi. Açıldığımız günden bu yana sosyal medyada bir numarayız. Bu da doğru iş yaptığımızı gösteriyor" dedi.