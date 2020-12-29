Mersin'de müzeye dönüştürülen eski adliye binası tarihe ışık tutuyor

Esnaf memnun Esnaf Murat Ateş ise adliye binasının müzeye çevrilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Güzel bir görünüme kavuştu. Tarsus'a daha çok ziyaretçi gelecektir. Bu bizler açısından da iyi olur. Turistler ziyarete gelir. Ekonomik açıdan da güzel bir gelişme olur." ifadesini kullandı.