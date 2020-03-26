Medeniyetten uzak ilginç yaşam! Hiçbirinin dünyada olup bitenden haberi yok...

Postacıların kullandığı karla kaplı tepelerin büyüleyici manzarası ve zorlu koşullarıyla bu yol herhangi posta yoluna benzemiyor. Hikkim Postanesi’nin hizmet verdiği seyrek nüfuslu dört ya da beş köyde cep telefonu kullanımı sınırlı düzeyde ve internet henüz gelmemiş. Bu seyrek nüfuslu köylerden biri olan Komic köyü, 4 bin 587 metre yükseklikte, karayoluyla ulaşılabilen dünyanın en yüksek köylerinden biri.