MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriMaviyle yeşilin buluştuğu yer en sakin günlerini yaşıyor
GeriSeyahat Maviyle yeşilin buluştuğu yer en sakin günlerini yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 14:39,

Maviyle yeşilin buluştuğu yer en sakin günlerini yaşıyor

Her yıl ortalama 1 milyonun üzerinde kişiyi ağırlayan Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en sakin günlerini yaşıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Milli park, bünyesinde barındırdığı 6 endemik bitki türünün yanı sıra yaşam alanı oluşturduğu Akdeniz foku, alageyik ve pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlarla dikkati çekiyor.

2
Abone Olgoogle-news

60 kilometrelik kıyı şeridinin 6 kilometrelik bölümü ziyaretçiye açık olan park, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Deniz ve doğanın iç içe olmasından dolayı "Maviyle yeşilin birleştiği yer" olarak bilinen park, yürüyüş parkurları ve 5 kilometrelik kanyonuyla doğaseverlerin de vazgeçilmez rotasını oluşturuyor.

3
Abone Olgoogle-news

Eşsiz koylarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan ve geçen yıl 1 milyon 300 bin kişi tarafından ziyaret edilen park, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü.

4
Abone Olgoogle-news

Bölgede bugünlerde kuş ve böcek sesleri doğada adeta ritim tutuyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile milli park görevlileri bu dönemde vatandaşların milli parka girmelerine izin vermiyor.

5Yeni sezona hazırlanıyor
Abone Olgoogle-news

Yeni sezona hazırlanıyor

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, yaz sezonu hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Koruma ve biyoçeşitlilik takiplerinin sürdüğünü ifade eden Aşık, şöyle konuştu:

6
Abone Olgoogle-news

"Ziyaretçilerimizin kullandığı tesislerin bakım onarımı sonuçlanmak üzere. Bu süreçte mevcut ulaşım yollarının yenilenmesine ağırlık verdik. Mayıs ayı sonuna kadar bu çalışmamız da sonuçlanmış olacak.

7
Abone Olgoogle-news

Salgın önlemlerine büyük oranda uyarak sabır gösteren ziyaretçilerimize pandemi sonrası çok daha rahat, düzenli ve güvenli bir dinlenme ortamı hazırladık. Çalışmalarımızı kısa sürede sonuçlandıracağız."

8
Abone Olgoogle-news

Misafirleri ağırlamak için sabırsızlandıklarını aktaran Aşık, her yıl ziyaretçi sayısının arttığını, yaz sezonundaki yoğunlaşmayı tüm yıla yaymayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi