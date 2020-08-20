Maviyle yeşilin birleştiği yer... Hedef 1 milyon ziyaretçi

Aşık, İçerideki araç ve kişi sayısını da sınırlı tuttuklarını aktaran Aşık, "Pandemiden dolayı vatandaşların sağlığı ve güvenliği için belli bir araç kapasitesinin üzerinde araç almıyoruz. Günlük 2 bin araç ile 10 bin kişiyi alıyoruz, bunun üzerini almıyoruz. Sanıyorum yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşırız." diye konuştu.