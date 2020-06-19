Mavi sularda 7 kazı ve araştırma çalışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, Türkiye'nin dört bir yanında 400 arkeolojik kazıyla 149 yüzey araştırması 1 Haziran'dan itibaren başladı. Biri Cumhurbaşkanı kararlı, 3'ü Müze Müdürlüğü başkanlığında olmak üzere 4 sualtı kazısı ile 3 sualtı araştırması da start alıyor.