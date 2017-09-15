Marmara’nın yamaç paraşütü durağı: Uçmakdere

Köyün bazı evleri pansiyon gibi de kullanılıyor, gece kalmak bu dingin deneyimi daha da uzatmak isteyenler için bir köy evinde konaklamak oldukça keyifli olacaktır. Çadır kurmak isteyenler için sahildeki kamp alanına ek olarak bir de köyün çıkışında da uygun alanlar bulmak mümkün. Doğanın kucağında kamp kurup horoz sesleriyle güne başlamak da yine kamp severler için çok iyi bir fikir.