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Seyahat
DHA
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 13:10 | 

Mardin'de yapılan kazıda ortaya çıktı! Yerebatan'dan daha derin...

Mardin'de bulunan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, İstanbul'daki Bizans eseri Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin su sarnıcı ortaya çıkarıldı.

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Dara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, sarnıcın sağlamlık ve mimari yapısıyla Yerebatan Sarnıcı'ndan sonra gelen ikinci bir yapı durumunda olduğunu belirterek, "Bu yapı bir mimari şaheserdir.

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15 metre yüksekliğinde bir yapıya ve 10 bin metreküp su kapasitesine sahip. Bizans döneminin en ünlüsü olarak bildiğimiz Yerebatan Sarnıcı'ndan da yaklaşık 6 metre daha yüksek" dedi.

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