Daha Ã¶nceÂ ulaÅŸÄ±mÄ±n ancak hayvanlarla yapÄ±labildiÄŸini ve bu nedenle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydedenÂ GÃ¼ven, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"20 yÄ±l Ã¶nce burada 500 kiÅŸi yaÅŸardÄ±. Åžu anda 50-60Â kiÅŸi ancaÂ kaldÄ±. GenÃ§ler ilÃ§eye gitti, kimileri Almanya'ya... AslÄ±nda ÅŸimdi burada tam yaÅŸanacak zaman. Yollar yapÄ±ldÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ± kalmadÄ±. SonuÃ§ olarak artÄ±k burasÄ± bir turistik kÃ¶y oldu.Â Pandemi Ã¶ncesi hafta sonlarÄ± hem yerli hem de yabancÄ± ziyaretÃ§ilerimiz gelirdi. AyrÄ±ca Japonlar gelip dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±. AtÂ bindiler. Onlar da kÃ¶yÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ±na katkÄ± sundu."