Manisa'nÄ±n gizli hazinesi... Pandemi sonrasÄ± turistler için hazÄ±rlanÄ±yor
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeÂ geleneksel TÃ¼rk evi mimarisine sahip yapÄ±larÄ±yla dikkati Ã§eken ve vadiden geÃ§ilerekÂ ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ 'gizli hazine' olarak nitelendirilen Darkale Mahallesi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sonrasÄ± tarih, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, bisiklet, kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± ve fotoÄŸraf meraklÄ±larÄ±nÄ±n ilgisini bekliyor.
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Derince bir vadinin iÃ§indeÂ sÄ±rtÄ±nÄ± kayalÄ±k daÄŸlara yaslamÄ±ÅŸ "Tarhala"Â olarak da bilinen Soma'ya 3Â kilometre uzaklÄ±ktakiÂ 800 haneli Darkale Mahallesi, tarih, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ, kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± ve fotoÄŸraf meraklÄ±sÄ± turistlerin ilgisini Ã§ekebilecek birÃ§ok gÃ¼zellikÂ barÄ±ndÄ±rÄ±yor.Â
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Tarihi Bergama KrallÄ±ÄŸÄ±'na deÄŸin uzanan, Bizans ve OsmanlÄ± dÃ¶neminde de Ã¶nemli bir yerleÅŸim birimi olan mahalle,Â Safranbolu, BeypazarÄ±Â evleri gibi yapÄ±larÄ± ve doÄŸal gÃ¼zellikleriyle ziyaretÃ§ileriniÂ hayran bÄ±rakÄ±yor.
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Darkale'nin bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi de tarihi KÄ±rkoluk Camisi'nin altÄ±ndaki Ã§eÅŸmenin suyu. Ã‡evre mahallelerde yaÅŸayanlar, yumuÅŸak iÃ§imli suyu bidonlarÄ±naÂ doldurupÂ evlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.
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Cumhuriyet'in ilk yÄ±llarÄ±nda 1000 kadar nÃ¼fusun olduÄŸu belirtilen mahalledeÂ 80'li yÄ±llarda baÅŸlayan gÃ¶Ã§ nedeniyleÂ 60'a yakÄ±n kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â Mahalleye dikkati Ã§ekmek isteyenÂ bir grup gÃ¶nÃ¼llÃ¼, bÃ¶lgeyi turizmle ayakta tutmak iÃ§inÂ el birliÄŸiyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â
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"Darkale Yenileme ve YaÅŸatma Projesi"ni baÅŸlatan gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerin,Â Manisa ValiliÄŸi, Soma KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, Soma Belediyesi, Soma Ticaret ve Sanayi OdasÄ±nÄ±nÂ desteÄŸiyle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar meyvesini vermeye baÅŸladÄ±.
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AralarÄ±nda Japon Ã§iftin de olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Darkale'nin nostaljik atmosferinde dÃ¼nyaevine girdi. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kentsel sitÂ alanÄ± ilan edilen Darkale'ninÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalarla salgÄ±n sonrasÄ± cazibe merkezi olmasÄ± hedefleniyor.
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Darkale,Â Ã¶zgÃ¼n mimarisi ve doÄŸasÄ± sayesinde son dÃ¶nemlerde hafta sonlarÄ± bisiklet, kaya tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±, fotoÄŸraf tutkunlarÄ±Â ile yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gruplarÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekip popÃ¼ler olmayaÂ baÅŸlasa da Kovid-19 nedeniyle bu dÃ¶nemde yine eski yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±naÂ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
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"SalgÄ±n sonrasÄ± herkesi buraya davet ediyoruz"
DarkaleÂ DoÄŸa Koruma ve YaÅŸatma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mustafa KÃ¼Ã§Ã¼kkayapalÄ±, AA muhabirine,Â yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±l Ã¶nce dernekte gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¶lgenin hak ettiÄŸi deÄŸeri gÃ¶rmesiÂ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten KÃ¼Ã§Ã¼kkayapalÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
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"BirtakÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k ama ÅŸu koronavirÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden bÃ¼tÃ¼n planlarÄ±mÄ±zÄ± ertelemek durumunda kaldÄ±k ancak pes etmedik, yetkililerin de desteÄŸiyle 2000 yÄ±lÄ± aÅŸan tarihe sahip bu gÃ¼zel beldeyi turizme kazandÄ±rmak ve tanÄ±tmak istiyoruz. Yerli ve yabancÄ± turistleri buraya Ã§ekmek iÃ§in Ã¼nlÃ¼ isimleri ve bazÄ± tur ÅŸirketlerini buraya davet etmek istiyoruz. Kuvayimilliye'ninÂ silah deposu olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ Ã§ok Ã¶zel bir yer burasÄ±. SalgÄ±n sonrasÄ± herkesi buraya davet ediyoruz."
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KÃ¼Ã§Ã¼kkayapalÄ±, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sayesinde tarihi hamamÄ±n gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "KÄ±rk oluÄŸumuz gÃ¼zel bir hale getirildi. Bunlar hep devletimizin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar. BunlarÄ± takdirle karÅŸÄ±lÄ±yoruz ve arkasÄ±nÄ±n gelmesini istiyoruz. Korona Ã¶ncesi Ã§ok sayÄ±da ziyaretÃ§imiz vardÄ±, biz de onlarla en gÃ¼zel ÅŸekilde ilgilenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hakikaten, tarihi dokusu, mimarisi ve havasÄ±yla gÃ¶rÃ¼lmesi gereken bir yer burasÄ±." diye konuÅŸtu.
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ZiyaretÃ§ilerin burada ayrÄ±ca meÅŸhur yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nleri de tadabildiÄŸini belirtenÂ Mustafa KÃ¼Ã§Ã¼kkayapalÄ±, konuklarÄ±nÂ ilgisini Ã§ekebilecek bir kanyon projelerinin bulunduÄŸunu dile getirdi.Â
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"Tam yaÅŸanacak zaman"
Darkale'de 20 yÄ±lÂ muhtarlÄ±k yapan ve halen birinciÂ aza olarak hizmetini sÃ¼rdÃ¼renÂ 75 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa GÃ¼ven de bu dÃ¶nemde ziyaretÃ§ilerin rahatÃ§a gezebilmesi iÃ§in yollarÄ± yeniden yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve bu sayedeÂ her tarafa araÃ§larÄ±n girebildiÄŸini anlattÄ±.
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Daha Ã¶nceÂ ulaÅŸÄ±mÄ±n ancak hayvanlarla yapÄ±labildiÄŸini ve bu nedenle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydedenÂ GÃ¼ven, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:"20 yÄ±l Ã¶nce burada 500 kiÅŸi yaÅŸardÄ±. Åžu anda 50-60Â kiÅŸi ancaÂ kaldÄ±. GenÃ§ler ilÃ§eye gitti, kimileri Almanya'ya... AslÄ±nda ÅŸimdi burada tam yaÅŸanacak zaman. Yollar yapÄ±ldÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ± kalmadÄ±. SonuÃ§ olarak artÄ±k burasÄ± bir turistik kÃ¶y oldu.Â Pandemi Ã¶ncesi hafta sonlarÄ± hem yerli hem de yabancÄ± ziyaretÃ§ilerimiz gelirdi. AyrÄ±ca Japonlar gelip dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±. AtÂ bindiler. Onlar da kÃ¶yÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ±na katkÄ± sundu."