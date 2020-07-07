Manisa’da bir doğa harikası: Türkmen Şelalesi

Kamp alanında su ya da çeşme yok. Dere de temiz değil. Yani demem o ki suyunuzu yanınızda götürün. El bile yıkanmaz o suda ama biz girip yüzdük. Ertesi günde gireceğiz o sulara. O akşam ne çok yedik. Dinlenip dinlenip yedik. Gece herkes uyuyup da ateşin başı bana kalıyor ya en sevdiğim an bu an. Yıldızlar tepemde, sessizliği bölen tek şey ateş çıtırtısı… Çoğu zaman oturduğum yerde uyuduğum çok olmuştur. Bu seferde değişmiyor.