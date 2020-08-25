Macera severler zipline keyfini ilk kez bir kayak merkezinde yaşıyor

“Kış aylarında günlük 20 bin ile 30 bin civarında aktif kullanıcımız oluyor” Yeni yaz sistemlerine beklendiğinden çok talep geldiğini de kaydeden Çolak, “Yerli halkın ve dışarıdan gelen vatandaşların tepkisi çok iyi oluyor. Yaz etkinleri için kurduğumuz sistemler bizim beklediğimizin çok üzerinde talep görüyor. Kayak merkezinin tam ortasından geçen dünyadaki tek zipline hattı burada.