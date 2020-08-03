M.Ö. 2'nci yüzyıldan günümüze 'Kızkalesi'

'KÜLTÜRE YATIRIM YAPMAMIZ GEREK' Yaptıkları araştırmada Kızkalesi'nin geniş bir alana yayıldığını belirlediklerini dile getiren Prof. Dr. Murat Durukan, şöyle devam etti: "Sadece bu kalelerle özdeş bir yer değil. Kalelerin dışında hem Helenistik dönemden hem de Roma döneminden kalma ciddi sayıda kalıntılar var. Ayrıca milattan sonra 5'inci yüzyılda çok sayıda kilise inşa edilmiş ve bu da yine önemli bir liman kenti olduğunu gösteriyor. Bu kentin zengin bir kent olduğunu anlıyoruz. Korykion Antron olarak bilinen Cennet- Cehennem Obrukları yine Korykos Antik Kenti'nin kutsal alanı. Buraya yaklaşık 4 kilometre uzaktaki kutsal alanı da ele alırsak çok geniş bir yayınım alanı olduğunu tahmin edebiliriz.