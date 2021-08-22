Lviv’de nereye gidilir, ne yenir, para birimi nedir? İşte, Lviv gezilecek yerler rehberi

Lviv kalınacak oteller Lviv, pek çok temiz otel imkanlarıyla gönül rahatlığıyla konaklamanızı sağlıyor. Ancak en önemlisi, otelinizin şehir merkezine yakın olması. Böylelikle zamandan tasarruf edeceğinizi ve daha az yorulup daha fazla yer gezebileceğinizi unutmamakta fayda var.



Lviv için hem ünlü Rynok Meydanı’na yakınlığı hem temizliği hem de kahvaltı alternatifleri çok güçlü bir otel olarak FEST Otel’i önerebiliriz. Geceliği 1400 civarında olan otele önceden rezervasyon yaptırarak indirimlerinden de yararlanabilirsiniz. Bunun dışında daha küçük ve temiz motel seçeneklerini de değerlendirmeniz mümkün.



Bunun yanında Şehrin belirli bölgelerinde sık sık rastladığımız İbis Otel de çok da uçuk olmayan bir fiyat alternatifiyle her zamanki hizmetini misafirlerine sunmaktadır. Ayrıca İbis Otel, Lviv merkeze daha yakın olması avantajıyla değerlendirilmeye değer.