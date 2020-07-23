Liman kenti İasos ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor

İasos’ta çıkarılan mermerlerin deniz yoluyla pek çok ülkeye ihraç edildiğini anlatan Baldıran, "İasos önemli bir kent. Özellikle ticari açıdan çok önemli ve buradan ocaklardan çıkarılan mermerlerin birçok ülkeye gönderildiğini biliyoruz. Bunlar arasında başta İtalya, Afrika, İsrail ve ülkemizde ise İstanbul var." dedi.