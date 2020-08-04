Likya'nın 'ışık ve güneş diyarı' Ölüdeniz

Anadolu'nun güneybatısında yer alan Ölüdeniz, eski çağlara dayanan tarihi ile de ziyaretçilerini büyülüyor. Likya medeniyetinde ''ışık ve güneş diyarı'' olarak isimlendirilen Ölüdeniz, tarihi ve kültürel geziler ile deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.Dünyaca ünlü bu gezi rotası, misafirlerine heyecanlı olduğu kadar huzur dolu bir deneyim yaşatıyor.