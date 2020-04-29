Likya Yolu’nda artık kimse kaybolmayacak

"Kemer doğa odaklı turizmde ön planda olacak" Kemer Belediyesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamasında, “Kemer olarak Turizm yarın başlayacak gibi çalışmalarımızı hızla ve umutla devam ettiriyoruz. Yetkililer tarafından ülkemizin bayram sonu itibari ile normalleşeceği ve turizm faaliyetlerinin de açılacağı öngörülüyor. Artık Turizm de daha çok doğa odaklı tatilin tercih edileceğini düşünüyoruz ve bu bağlamda Kemer diğer turizm destinasyonlarından bir adım öne çıkıyor.Kemer eşsiz doğasının yanında doğa aktiviteleri için birçok altyapıya da sahip, bölgemizden geçen tarihi Likya yolu, Kemer Beydağları Yürüyüş Parkurları ile Kemer Bisiklet Rotaları spor ve doğa tutkunları için eşsiz aktivite alanları sunuyor. Akdeniz’in mavi koyları ve yeşilin her tonuna sahip Beydağları içerisindeki Kemer, doğada tatilin tek adresi olacaktır” dedi.