lgaz Dağı'nın zirvesindeki mezarlar bölgeye gelenlerin dikkati çekiyor

Rüyasında herkes burada dua ettikten sonra bir taş alıp atıyor ve taşlarının düştüğü yerde türbelerini kuruyor. Rüyanın üzerine bu zatlar da Hacet'e çıkıp taşlarını atıyor. Bunlardan ikisi kız kardeş olan Ünzile ve Tenzile. Bunlar da taş atıyor ve bu taşlar çok yakına düşüyor. Rivayete göre, iki kız kardeşin de öldükten sonra mezarları buraya yapılıyor."