Lanetli bölgenin sırrı çözüldü! 50 gemi ortadan kaybolmuştu...
Yüzyıllardır lanetli bölge olarak tanımlanan ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’nin sırrı çözüldü mü? İnsanlığın tarihi boyunca çözemediği en önemli gizemlerden birisi Bermuda Şeytan Üçgeni… Hakkında onlarca film yapılan, sürekli gemi ya da uçak kazalarına ve esrarengiz kayıplara konu olan tuhaf bir coğrafi bölge burası. En son ortaya atılan iddia ise kafaları karıştırdı. İşte Bermuda Şeytan Üçgeni hakkında detaylar…
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Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu’nda geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu bir bölge.
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Eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğal gaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen bir alan.
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Bu bölge Amerikan sahil koruma örgütünün 7 nolu bölge müdürlüğünün 5720 sayılı tutanak yazısında şöyle tarif ediliyor: "Bermuda üçgeni ya da şeytan üçgeni diye anılan yer, Atlantik'te, ABD'nin güneydoğu kıyılarında, açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kayıplarının çok yüksek oranda yer aldığı bir alan. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florida'daki Miami ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu kabul edilmekte…”
Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz olay, içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok insan tarafından ‘doğaüstü bir takım güçlerin eseri’ zannedildi.
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Bu iddialar içinde bölgenin defalarca dünya dışı varlıkların ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu, hatta Kristof Kolomb'un bile tuttuğu günlüklerde bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahsedildiği söyleniyor.
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Öte yandan meydana gelen olayları ani hava değişimleri, metan gazı çıkışı, gel-git dalgaları, sıcak su akıntısı gibi nedenlere dayandıranlar da var. Yine de kanıtlanmış bir durum söz konusu değil.
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Bölgenin ilk raporları ise yaklaşık 600 yıl önceye, yani 15. yüzyıla ait. Fakat, bu denli ünlenmesine sebep olan en önemli rapor ise 1945'teki ‘Flight 19’ denilen hava filosunun tamamen ve iz bırakmadan kaybolması…
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Bölge üzerinde iz bırakmadan kaybolan araçların (deniz ve hava) adedi yaklaşık olarak 200’ün üzerinde. Ve bu bölgeye dair henüz bir açıklama getirilmiş değil. Yani kaybolan uçakları bir kenara bırakın, buradaki gemileri bile sualtı araştırması ile bulmak mümkün olmamış.
İngiliz oşinografları esrarengiz kaybolmaların ne olduğunu belirledi
İngiliz oşinografları (Okyanusları ve denizleri inceleyen bilim dalı) 'Bermuda Şeytan Üçgeni' bölgesinde meydana gelen yüzlerce esrarengiz kaybolmanın arkasında ne olduğunu uzun yıllardır yaptıkları araştırmalar sonucunda belirledi.
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Florida, Porto Riko ve Bermuda arasında uzanan gizemli 700 bin metrekarelik üçgeni, bölgede olağandışı miktarda gemi enkazının ortaya çıkmasıyla birlikte, 100 yıldan fazla bir süredir gizemini koruyor. New York Times gazetesi, son 500 yılda en az 50 gemi, 20 uçak ve binden fazla kişinin Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolduğunu iddia etti.
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Gemilerin kırılma basıncı
Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, gemilerin okyanusta oluşan 30 metreden fazla yükseklikteki dalgalar tarafından denize çekildiklerini söyledi. Okyanus bilimci Dr. Simon Boxall yaptığı açıklamada, "Bölgenin kuzeyinde ve güneyinde bir araya gelen fırtınalar var. 30 metreyi aşan dalgaları hesap ettik. Gemi ne kadar büyükse o kadar fazla hasar meydana geliyor.
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Açık denizde büyük dalgalar çarpıştığında aşırı büyük dalgalar oluşur. Yaklaşık 12 metrelik normal dalgaların 8,5 psi'lik bir kırılma basıncı vardır.
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Modern gemiler yaklaşık 21 psi'yi tolere edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak aşırı büyük dalgalar en güçlü gemileri bile devirmeye yetecek olan 140 psi'ye kadar bir kırılma basıncına sahip olabilir.”
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En son dört kişiyi taşıyan özel bir uçak Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolmuştu. Uçak radarda kaybolduğunda Porto Riko'dan Florida'ya geri dönüyordu.
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Yapılan tüm aramalar sonucunda hiçbir şey bulunamamıştı.
Bermuda Şeytan Üçgeni gibi dünyada sırrı hâlâ bilinmeyen birçok yer var. Bunlardan biri de Mısır Pramitleri... Mısır Piramitleri hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı... İşte Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçekler...
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Mısır Piramitleri, Mısır'da yer alan eski piramit şekillerde yapılar. Mısır'da 100'den fazla piramit var. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi'nden Orta Krallık Dönemi'ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmiş. Bilinen en eski piramit 3. Hanedan döneminde inşa edilen Basamaklı Piramit. Bu piramit ve etrafını çevreleyen bloklar; mimar İmhotep tarafından tasarlanmış. Ayrıca bu yapılar dünyanın en eski şekilli taşlardan inşa edilmiş yapısı. Bazı kaynaklarda yapımda çalışan işçiler piramitlerin sırrını bildikleri için yapım bittikten sonra öldürülmüşler iddiası da var.
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En çok bilinen piramitler Gize'de bulunmuş. Birkaç Gize Piramidi inşa edilmiş en büyük yapılardan. Gize Piramitleri'nin en büyüğü olan Keops Piramidi şu ana kadar zarar görmeden ayakta duran, Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olarak görülmekte… Orta ve Güney Amerika'da Mayalar, Aztekler ve İnkalar tarafından benzer yapılar yapılmış ama gerçek piramitler Mısır'dakiler... Yunanca ‘pyramis’ sözcüğünden türemiş olan piramitlerde genellikle taş ya da tuğla kullanılmış. Dörtgen bir taban üzerinde yükselen piramitlerin üçgen biçimli dört kenar yüzeyi tepede bir noktada birleşir.
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En tanınmış piramitler, Kahire'nin güneyinde Gize'de bulunan üç piramit. Bu piramitler 4. hanedan döneminden (İ.Ö. 2575-2468) kalmış. En büyüğünü Yunanca adıyla Firavun Keops yaptırmış. Keops Mısırlılar'ca ‘Khufu’ olarak adlandırılır. Keops Piramidi'nin taban kenarları yaklaşık 230 metre ve yüksekliği 146 metredir. Ama dış kaplaması aşındığı için bugün yüksekliği 9 metre daha düşüktür. Kayalık bir zemine oturan piramidin dış bölümü kireç taşı ve granitten yapılmıştır. Tüm yapıda her biri ortalama 2,75 ton ağırlığında toplam 2,3 milyon taş blok kullanılmıştır.
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Piramitlerin nasıl yapıldığına dair ilginç bilgi
Amsterdam Üniversitesi araştırmacılarının gizemli Mısır Piramitleri'nde yaptıkları araştırmada ıslak kum bulunduğu ve bu bileşenin piramit yapımına karşı önemli bir ipucu olduğu belirtildi. Araştırmacıların yaptıkları açıklamalara göre gerekli kum ve su miktarının bileşenlerinde gerekli sertleşmeyi oluşturacağı iddia edildi.
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Yapılan deneyler ve gerekli kum su birleşenlerinin test edildiği araştırmada çöl kumunun gerekli su miktarı katılarak yoğun baskı uygulanması sonucu bekletilmesi ile normal kuma göre 2 kat daha sert bir birleşene sahip olunduğu belirtildi. Yapılan araştırmalara göre gizemli piramitlerin inşasında kum yığınlarının gerekli miktarda su miktarı ile birlikte kat kat yukarı doğru bekletilip gerekli sertliğe ulaşan kayaların kat kat yukarı doğru inşa edilerek piramitlerin yapıldığı hakkında yeni bir teori ortaya atıldığı belirtildi. Deneyler kumun rutubetinin doğru miktarda gerekli çekme kuvveti uygulanarak yapıldığı test etme üzerine olmuştur. Teorilerini test etmek için, fizikçiler kum bir tepsiye Mısır kızağın bir laboratuvar versiyonunu yerleştirdi.
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Mısır'ın dirilişi: 17 gizli piramit!
Bu kum su miktarının bir fonksiyonu olarak, gerekli çekme kuvvetini ve kum sertliğini belirleyici bir kuvvete sahip olduğu belirtildi. Çok daha güçlü bir kum kayası elde etmek için belirli bir hacmi olan kum kayaların bir areometre ile ölçülerek uygulanan sertliğinin ölçüldüğünde istenilen sertliğe ulaştığı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda da dünyanın yörüngesindeki uyduların kızılötesi teknolojiyle çektiği fotoğraflarda, Mısır'da 17 piramit daha tespit edilmişti. Kumlar altındaki o piramitler ve çevrelerindeki antik şehir, gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Antik Mısır medeniyetinin görünen kısmı dünyayı büyülemeye yetiyordu ama dahası da var. Çölün kumları altında, yer üzerinden de büyük bir zenginlik olduğu, kızılötesi teknolojiyle çekilen fotoğraflarla ortaya çıktı. O kumların altında tam 17 piramit bulundu. Sadece bu da değil... 1000 mezar ve 3 bin antik dönem evi de o piramitlerin yakınlarında gün ışığına çıkacakları günü bekliyor. Araştırmayı Amerika'daki Alabama Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın desteğiyle yaptı.
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Yerkabuğunun 700 km dışında, dünyanın yörüngesinde dönen teleskopların çektiği binlerce fotoğraf dünyaya gönderildi. Teleskopların kameraları, 1 metre çapındaki objeleri görebilecek kadar hassastı. Şimdi, o görüntülerde saptananlar Mısır'daki kazılar da teyit ediyor. Mısır'ın Sakkara bölgesinde yapılan ilk kazıda ortaya bulunan bir ev, kızılötesi teknolojiyle çekilen fotoğraftaki görüntünün birebir aynısı çıktı. Arkeologların tespit edilen 17 piramidin ikisi için yaptığı ön kazılar da, görüntüleri doğruluyor.