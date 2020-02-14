Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage, DepoPhotos, Alamy Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 11:03 , / 14 Şubat 2020 - 11:10

Kuzey Kore'nin vurmak istediği tatil cenneti! Hırsızlar adası olarak biliniyor...

Avrupa'ya gitmek ya da Afrika'yı keşfetmek herkesin hayali… Görmediğimiz yeni yerler görmek, yeni kültürleri keşfetmek ise paha biçilemez. Bu gibi yerler turist sayısı açısından her yıl oldukça fazla ziyaretçi çekiyor. Peki ya turistlerin gelmediği, belki de adını ilk defa duyacağınız diğer ülkeler? Sizin için adı duyulmamış, her birinin şaşırtıcı hikâyesinin olduğu 10 ülkeyi derledik.