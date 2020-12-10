Gökyüzündeki görsel şölen 'Kuzey Işıkları'nı en iyi görebileceğiniz 10 nokta

Ayrıca Abisko, neredeyse 100 kadar kişinin yaşamasından dolayı, geceleri ışıktan arındırılmış bir yer. Abisko’da 3 ya da daha uzun gün kalma durumunuzda, kuzey ışıklarını yüzde 90 ve daha fazla görme şansınız var. Abisko ve yakın çevresinde bulunan Kiruna, Jukkasjärvi şehirleri tam anlamıyla kış için yaratılmış yerler. Geceleri kuzey ışıklarına doyup, gündüzleri husky ve ren geyiği turlarına katılabilir, donmuş gölden balık avlayabilir, karlar altında sauna keyfi yapabilir ve Sami kültürünü yakından tanıyabilirsiniz.