Kuzey ışıkları, oluşturduğu kartpostallık görüntüler dolayısıyla turizm açısından da önemli bir yer tutuyor. Kuzey ışıkları güneşte meydana gelen dev patlamalar sonucu uzaya yayılan yüklü parçacıkların, kutuplar tarafından bir mıknatıs gibi çekilmesi ve atmosfere girerken tepkimeyle ışımasıyla oluşan bu görsel ışık şovu sadece kutup dairelerinde görülebiliyor. Peki, kuzey ışıkları nerede ve nasıl izlenir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kuzey ışıkları, havanın temiz ve açık olması durumunda dünyanın belirli noktalarında görülebiliyor. Peki birçok farklı ülkeden görülebilen kuzey ışıkları nerede görülür? İşte, dünya genelinde kuzey ışıklarının izlenebileceği lokasyonlar
2
Abisko / İSVEÇ Doğanın bu büyüleyici mucizesinin, bize en güzel sunulduğu yer hiç şüphesiz Abisko. Nedeni ise, Abisko’da bulunan Tornetrask Gölü’nün mikro klima etkisiyle bulutları bulunduğu çevreden uzaklaştırması ve bu sayede bulutsuz gün sayısının diğer yerlere oranla fazla olması.
Ayrıca Abisko, neredeyse 100 kadar kişinin yaşamasından dolayı, geceleri ışıktan arındırılmış bir yer. Abisko’da 3 ya da daha uzun gün kalma durumunuzda, kuzey ışıklarını yüzde 90 ve daha fazla görme şansınız var. Abisko ve yakın çevresinde bulunan Kiruna, Jukkasjärvi şehirleri tam anlamıyla kış için yaratılmış yerler. Geceleri kuzey ışıklarına doyup, gündüzleri husky ve ren geyiği turlarına katılabilir, donmuş gölden balık avlayabilir, karlar altında sauna keyfi yapabilir ve Sami kültürünü yakından tanıyabilirsiniz. Buralara kadar gelmişken, dünyanın en büyük buz otelinde konaklayabilme imkânınız olduğunu da unutmayın. Konaklamasanız dahi, içini gezerek keyfini çıkarabilirsiniz.
Alaska / ABD Evet, kuzey ışıkları için oldukça uzun bir mesafe ama size sunduğu güzellikler karşısında yol hiç kalır. Yeryüzündeki en doğal, en bakir kalan yerlerden olan Alaska’da kuzey ışıkları sanki oraların sokak lambaları. Fairbanks ise Alaska’da bulunan en iyi yerlerin başında.
Buranın kıyıdan uzak olması ve az yağış alması nedeniyle gökyüzü çoğunlukla açık. Aynı zamanda Fairbanks’te kuzey ışıklarını görme dönemi diğer yerlere göre biraz daha uzun (21 Ağustos-21 Nisan arası). Kuzey ışıklarını görebilmek için gün batımından bir saat sonrasını beklemeniz yeterli. Yapılan istatistiklere göre, Fairbanks’te, Eylül-Mart arası, 3 veya daha uzun gün geçirdiğinizde, kuzey ışıklarını görme şansınız yüzde 80.
3
İZLANDA Kuzey ışıklarının yanında, ziyaretçilerine sunduğu; şelaleler, gayzerler, buzullar, volkanlar vb. sayesinde oldukça büyüleyici bir ülke.
Atlantik Okyanusu’nun ortasında olmasına rağmen, ‘Gulf Stream’ akıntılarının yakınından geçmesinden dolayı, kuzey ışıklarının görüldüğü diğer tüm ülkelerden daha az soğuk. Hem enlem hem de boylam olarak ülke, aurora ovalinin tam altında bulunuyor. İzlanda’da, karanlık olan günlerin tamamında kuzey ışıkları ülke üzerinden neredeyse hiç ayrılmıyor. Volkanik bir ülke oluşundan dolayı termal havuzlar çok yaygın. Birçoğu açık alanda olan bu termal havuzlar içerisinde, soğuğa aldırış etmeden, tepenizde gezinen kuzey ışıklarını izleme keyfine erişebilirsiniz.
Kakslauttanen-Lapland / FİNLANDİYA Bembeyaz karlar altında kalmış ağaçlar, her türlü kış aktivitesi, üzeri cam iglolar vb. ile tam bir kış cenneti. Karasal iklimin hâkim olduğu bu coğrafyada, karanlığın yanında gökyüzünün bulutluluk oranı da oldukça az. Ortalama 200 gün görünen kuzey ışığı sayısı ile diğer yerlere oranla oldukça iddialı.
Dünyadaki en güzel kuzey ışıkları konaklama seçeneklerini barındıran Lapland’ta, her bütçeye göre alternatif bulabilirsiniz. Kiralık evlerden, hostellere, ağaç evlerden, tavanı cam iglolara kadar çok çeşitli yerler mevcut. Noel Baba’nın köyü sayılan Santa Claus Köyü’nü barındıran Lapland, çocuklu aileler için de en güzel kuzey ışığı rotalarının başında geliyor.
4
Tromso / NORVEÇ Yeterince kuzeyde oluşu ve kolay ulaşımı ile Tromso kuzey ışıklarını görebileceğiniz doğru yerlerden biri. Kuzeyin başkenti diye adlandırılan Tromso, birbirinden çeşitli konaklama seçenekleri ve alternatif kış aktiviteleri ile uçsuz bucaksız bir turizm altyapısına sahip.
Bu yüzden Tromso’da hem kuzey ışıklarının keyfini çıkarabilir hem de şehrin size sundukları ile hoş bir tatil geçirebilirsiniz.
Yukon-Yellowknife / KANADA Aurora ovalin tam ortasında bulunması ve minimum ışık kirliliğinden ötürü kuzey ışıklarını görebileceğiniz en güzel yerlerden biri Kanada.
Ülke genelinde karasal iklim hâkim. Hava durumu diğer yerlere oranla daha durağan. Bu sayede kapalı gökyüzü gün sayısı oldukça az. Ülkenin kuzeyinde, özellikle bir yere gitmenize gerek kalmadan bu heyecana ortak olabilirsiniz. Kuzey ışıkları için oluşturulmuş merkez ve köyler ise aurora avcıları için görülmesi gereken yerlerden.