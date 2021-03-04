Kuzey ışıkları nerede ve nasıl izlenir?

Abisko / İSVEÇ

Doğanın bu büyüleyici mucizesinin, bize en güzel sunulduğu yer hiç şüphesiz Abisko. Nedeni ise, Abisko’da bulunan Tornetrask Gölü’nün mikro klima etkisiyle bulutları bulunduğu çevreden uzaklaştırması ve bu sayede bulutsuz gün sayısının diğer yerlere oranla fazla olması.



Ayrıca Abisko, neredeyse 100 kadar kişinin yaşamasından dolayı, geceleri ışıktan arındırılmış bir yer. Abisko’da 3 ya da daha uzun gün kalma durumunuzda, kuzey ışıklarını yüzde 90 ve daha fazla görme şansınız var. Abisko ve yakın çevresinde bulunan Kiruna, Jukkasjärvi şehirleri tam anlamıyla kış için yaratılmış yerler. Geceleri kuzey ışıklarına doyup, gündüzleri husky ve ren geyiği turlarına katılabilir, donmuş gölden balık avlayabilir, karlar altında sauna keyfi yapabilir ve Sami kültürünü yakından tanıyabilirsiniz. Buralara kadar gelmişken, dünyanın en büyük buz otelinde konaklayabilme imkânınız olduğunu da unutmayın. Konaklamasanız dahi, içini gezerek keyfini çıkarabilirsiniz.



Alaska / ABD

Evet, kuzey ışıkları için oldukça uzun bir mesafe ama size sunduğu güzellikler karşısında yol hiç kalır. Yeryüzündeki en doğal, en bakir kalan yerlerden olan Alaska’da kuzey ışıkları sanki oraların sokak lambaları. Fairbanks ise Alaska’da bulunan en iyi yerlerin başında.



Buranın kıyıdan uzak olması ve az yağış alması nedeniyle gökyüzü çoğunlukla açık. Aynı zamanda Fairbanks’te kuzey ışıklarını görme dönemi diğer yerlere göre biraz daha uzun (21 Ağustos-21 Nisan arası). Kuzey ışıklarını görebilmek için gün batımından bir saat sonrasını beklemeniz yeterli. Yapılan istatistiklere göre, Fairbanks’te, Eylül-Mart arası, 3 veya daha uzun gün geçirdiğinizde, kuzey ışıklarını görme şansınız yüzde 80.