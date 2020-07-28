Kuzey Ege’nin huzur adresi… Deniz tatili için şimdi tam zamanı

Bu alternatifler dışında adanın etrafını tekne ile dolaşıp gözünüze kestirdiğiniz maviliklerde yüzmek isterseniz ada merkezinde anlaşabileceğiniz turlar mevcut. Akvaryum Koyu’nda şezlong, şemsiye veya yiyecek-içecek alabileceğiniz bir tesis yok bu sebeple bu koya hazırlıklı gitmeniz lazım. Son bir güncelleme vermem gerekirse bu koya bu sene ‘yüzen market’ gelmiş, soğuk içecek ve minik atıştırmalıklar için, çok da iyi olmuş. Habbele ve Ayazma Plajları’nda yeme ve içme ihtiyaçları için restoranlar var. Sahil bölümünde dilerseniz şemsiye ve şezlong kiralayabiliyorsunuz. Yok istemem derseniz tüm sahil zaten sizin, istediğiniz noktada denizin ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.