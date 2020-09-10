Küresel iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü'nün su seviyesi düşüyor

"Geçmişte göl kenarında dikey farklılıklar 25-30 santimetreyle ifade edilirken günümüzde 1 metreye ulaşan farklılıklar görülüyor. Gölde biri dikey, diğeri ise yatay iki türlü çekilme söz konusu. Dikey noktalardaki çekilmeler yıl içerisinde 1 metre civarında ve zaman zaman artıyor. Yatay çekilmeler ise özellikle kıyı bölgelerindeki sığ noktalarda yer yer 200 metre yaşanabiliyor. Sonuç olarak şunu net söyleyebiliriz ki küresel iklim değişikliği, Van Gölü ve diğer göller için gittikçe aşağı düşen bir trendi işaret ediyor. Yani bundan sonra göl seviyelerinin artmayacağını, azalacağını öngörüyoruz. Göl suları artık daha fazla çekilecek, azalacak ve dolayısıyla kara parçaları ortaya çıkacak."