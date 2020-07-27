Kurban Bayramı'nda tatilcilerin gözde adresi: Kandıra

Kurban Bayramı'na ilişkin rezervasyonlara değinen Güneş, şöyle konuştu:"Rezervasyonlar yüzde 100'e ulaşmış durumda. Herkes yerini ayırttı. Gelecek olan vatandaşların mutlaka rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz. 4 kişilik bir oda veya daire 250 ila 350 lira arasında değişiyor. Diğer alternatiflere göre daha hesaplı olduğunu söyleyebiliriz. Önceki Kurban Bayramlarında 600-700 bin ziyaretçi ağırlıyorduk. Bu sene bunun daha üzerinde bir rakam bekliyoruz."