'Kültepe’de ciddi bir krallık ve otoritenin varlığını tespit ettik’

'CİDDİ BİR KRALLIK VE OTORİTENİN VARLIĞINI TESPİT ETTİK' Bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Bu seneki kazılarımızda aslında birden fazla güzel sonuç var. Bizim Kültepe'de daha önceki kazılarda kalkolitik (bakır çağı) dönem dediğimiz, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine tarihlenen tabakalar kısmen keşfedilmişti. Ama bu sene sürpriz bir şekilde aslında direkt olarak aradığımız yerde değil de Kültepe'nin tam ortasındaki Varşama Sarayı'nın hemen altında kalkolitik döneme ait tabakalar tespit edebildik.