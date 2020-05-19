Köyüne 10 milyon liralık yatırımla doğal yaşam alanı kazandırdı! "Tatilciler huzur bulacak"

"TATİLCİLER HUZUR BULACAK"

Gerçekleştirdiği doğal yaşam alanının gençlik hayali olduğunu belirten Çağlar Bozkurt şunları söyledi: "Doğup büyüdüğüm köyümde 17 yaşıma kadar tarımla uğraştım. Üniversiteden mezun olduktan sonra turizmle uğraşmaya başladım. Gençliğimden bu yana turizmle tarımın bir arada olduğu tesis hayalim vardı.