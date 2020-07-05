Koronaya uzak, mutluluğa yakın

Plajda tek başına: Çalış Bölgedeki en güzel kumsallardan biri olan Çalış Plajı, dört kilometre boyunca uzanıyor ve tatilcilere yeterince sosyal mesafe tanıyor. Akşamları ılık esen rüzgâra karşı yürümek için de uygun. Çalış Plajı, aileler için ideal bir tatil mekânı.