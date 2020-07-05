Koronaya uzak, mutluluğa yakın

Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da sayılı tatil beldelerinden olan Fethiye; vadileri, koyları, adaları ve ekstrem sporlarıyla her yaştan tatilciye bolca seçenek sunuyor... Tüm bu özelliklerinin yanına sosyal mesafeye uygun geniş plajlarını da ekleyebilirsiniz. Otelinden restoranına sektörün titizliği de cabası.
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Tatil biçimlerimiz de ‘yeni normal’den payını alıyor. Turizmciler çekincelerin farkında; yeni konseptlerle eğlenceyi sağlıkla, tatili izolasyonla birleştiren fikirler üretiyorlar. Fethiye bu konuda başı çekenlerden… En büyük avantajı geniş coğrafyasının güzelliği ve sunduğu turizm olanakları. Fethiye’de sosyal mesafeye kolaylıkla uyarak tatilin, eğlencenin, yemeğin ve maceranın tadını çıkarabilirsiniz.
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Eskimeyen güzellik: Ölüdeniz
Likyalılarda ‘ışık ve güneş diyarı’, ortaçağda ‘uzak diyar’ olarak isimlendirilen Ölüdeniz Akdeniz’in en güzel lagünlerinden biri.
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Uçsuz bucaksız kumsalıyla Belcekız Koyu da rüzgâr sörfü ve kite sörf başta olmak üzere su kayağı, wakeboard gibi sporlar heyecan sevenleri bekliyor.
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Plajda tek başına: Çalış
Bölgedeki en güzel kumsallardan biri olan Çalış Plajı, dört kilometre boyunca uzanıyor ve tatilcilere yeterince sosyal mesafe tanıyor. Akşamları ılık esen rüzgâra karşı yürümek için de uygun. Çalış Plajı, aileler için ideal bir tatil mekânı.
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Dünyanın en güzel koyları: Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu
Kelebekler Vadisi, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarla çevrili. İsmini, barındırdığı 80’den fazla kelebek türünden ve özellikle kaplan kelebeğinden alan vadiyi görmeden dönmeyin.
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Tarihi Likya Yolu üzerindeki Kabak Koyu da mutlaka görülecekler listenizde olmalı.
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Sıcak iklimin soğuk terapisi: Saklıkent
Fethiye’nin konuklarına sunduğu sürprizlerden biri de Saklıkent Kanyonu. Günübirlik ziyaret için oldukça ideal bir rota.
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Fethiye’den arabayla bir saatlik uzaklıktaki Saklıkent Milli Parkı’nda ayaklarınızı buz gibi soğuk suya sokabilirsiniz; hava kaç derece olursa olsun, üşüyeceksiniz.
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Bir kuş gibi uçun: Babadağ
Babadağ’da yamaç paraşütü deneyimi, Ölüdeniz başlığı altında değil, tek başına bir madde olarak listemizde yer almayı hak ediyor. Babadağ’ın eteklerine çıkıp Ölüdeniz’in muhteşem manzarasına karşı kuş gibi süzülmek karantina günlerinin acısını çıkarmanızı sağlayacak. Tek başına uçamayanlar için hijyen önlemleri alınmış tandem uçuşlar var.
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Kendi balığını seç Merkez Balık Pazarı
İstediğiniz restoranda istediğiniz balığı yeme imkânı sunan Fethiye Merkez Balık Pazarı, ortada yuvarlak balık tezgâhı ve etrafındaki restoranlardan oluşuyor. Seçtiğiniz taze balıklar masanıza geliyor; mekânın mezeleri de balıkları kadar iddialı.
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Tarihin içinde yürümek: Kayaköy
Antik dönemde Karmylassos olarak bilinen Kayaköy’ün geçmişi, MÖ 3000’lere dayanıyor.
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Alan bütünüyle koruma altında. Kalabalıktan uzakta, kirlenmemiş bir yer olarak kâşiflerini bekliyor. Buradaki Soğuksu, Gemiciler ve Darboğaz koyları mutlaka görülmeli.