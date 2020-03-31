Koronavirüsün uğramadı kasaba! Salgının göbeğinde ama tek bir vaka bile yok...

"KUYU ŞU ANDA KAPALI" The Guardian'da yer alan haberde kasabanın Belediye Başkanı Sergio Gaiotti, "Efsaneye göre Napolyon’un generalleri zatürre nedeniyle çok hastaydı. Temiz hava ve kırsal alanın saflığı, aynı zamanda bu kuyu sayesinde hepsi iyileşti. O süreçte su büyük ihtimalle yardımcı oldu. Ancak günümüzde kuyu kapalı ve su da sadece tarlaları sulamak için kullanılıyor. Oradan içemezsiniz" dedi.