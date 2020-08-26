Koronavirüs vakası görülmeyen ülke! Denizin üstünde göl gibi duruyor...

Dünyada çok fazla kişi tarafından böyle bir ülkenin varlığı bilinmiyor. Mikronez Caroline Takım Adaları’nın bir kısmını da içine alan “Mikronezya Federal Devletleri”nin 4 kurucu ada grubu var. Aynı zamanda federe eyalet olan bu adalar, “Yap”, “Chuuk”, “Pohnpei” ve “Kosrae”dir. Bu eyaletlerden en büyüğü 346 km2’yle Pohnpei’dir. Bu eyaleti 127 km ile Chuuk, 118 km ile Yap, 110 km’yle Kosrae izlemekte… Ülkede şu ana kadar korona vakasına hiç rastlanmadı…