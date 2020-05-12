Koronavirüs tedbirleri Antalya'nın denizine yaradı

“Doğa kendi başına kaldı” Akdeniz’de fokların bulunduğunu söyleyen Gökoğlu, “Zaman zaman yat limanına giriyorlar. Dün de balıkçı barınağındaydılar. Sürekli gezen foklar var. Bu foklar sessizlik ve sakinlik olduğu için kıyıya yanaşıyor. Hayvan doğasına doğru döndü. Doğada, kendine döndü. Ayrıca deniz trafiği de azaldı. Deniz trafiği gürültü yapıyordu. Su altındaki ses, havadakinin 5 katı kadar hızla yayılır. Dolayısıyla bu gürültü su altı yaşamını etkiliyordu. Sesin olduğu yere canlılar gelmiyordu. Rahatsız oluyorlardı ve şimdi bu ses de durdu. Sportif balıkçılık, amatör balıkçılık gibi bir takım balıkçılık faaliyetleri de azaldı. Av yasağı da var. Doğa kendi başına kaldı” ifadelerini kullandı.