Koronavirüs sonrası dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi! Eşsiz görüntüler oluştu

Son 1 ayda suyun oldukça temiz olduğunu vurgulayan Ünal, "Doğanın kendini temizlediği ve yenilediğini gözlemleyebiliyoruz. Bu çok bariz ortada. Şu salgın döneminde gerçek anlamda doğa kendini yeniliyor, bunu bizler burada izliyoruz" diye konuştu.