'Korona'dan uzak doğayla iç içe! Bungalov evlere 'sosyal izolasyon' ilgisi
Uludağ'ın eteklerinde, bungalov evlerden kurulu tatil köyü, koronavirüs salgını nedeniyle şehir kalabalığından uzakta kalmak ve sosyal izolasyonu sağlamak isteyenlerden ilgi görüyor.
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Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde bulunan Gököz Natural Park, turizm sezonunun açılmasını bekliyor. Bağımsız bungalov tipi evlerde konaklamanın yanı sıra, Gököz Göleti'nde balık tutma, kano kullanma, ağaçların arasında at binme, ATV ile safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla uğraşma gibi birçok aktivitenin sunulduğu tesis, doğa içinde, sakin bir tatil imkanı veriyor.
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Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği tesis için koronavirüs salgını sonrası talep arttı. Aynı anda 52 kişinin tatil yapabildiği tesise Ramazan Bayramı ve sonrası için ön rezervasyonların dolduğu öğrenildi.
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"İNSANLAR BURADA İZOLE ŞEKİLDE TOPRAKLA MEŞGUL OLUYOR"
Tesis işletmecisi Arif Doğru, yaptığı açıklamada, turizmin, salgından etkilenen sektörler arasında yer aldığını anlattı. Doğru, turizmde artık bazı sistemlerin eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Belki 'her şey dahil' sistemi gözden geçirilecek.
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Ortak kullanım alanlarında belli düzenlemeler yapılacak. Biz bu konuda avantajlıyız. Yeni düzende çok fazla yatırıma ihtiyacımız olmayacak. Sadece misafirlerimizin temizliğimize güvenip gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Vatandaşların kalabalıktan uzak kalmak isteğini ve bundan dolayı bu tarz tesislerin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Doğru, şöyle konuştu: "İnsanlar burada izole şekilde toprakla meşgul oluyor. Böyle bir ortam sağlıyoruz. Burada insanlar tamamen kendi evinde gibi. Buraya gelenler birbirinden bağımsız ahşap evlerde konaklıyor.
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Kullandıkları araç ve kendilerine özel oluyor. Yemek ve içecek servisleri de bungalovlara yapılacak. Dolayısıyla tamamen daha dikkatli ve izole şekilde doğanın içinde geçirmiş olacak"
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"ŞU ANDA ÖN REZERVASYONLARIMIZ DOLDU"
Doğru, sezonun Ramazan Bayramı sonrası açılmasını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Her gün onlarca telefon alıyoruz. Ramazan Bayramı süresini tesisimizde geçirmek isteyenler var. Bayram sonrası için rezervasyon yaptıranlar var. Bayram sonrası daha hareketli olacak. Şu anda ön rezervasyonlarımız doldu. Kesin rezervasyonlar için kaporaları da yatırıyorlar.
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İnsanlar şehirdeki kalabalıktan uzakta dinlenmek istiyor. Sosyal mesafe, izolasyonu önem taşıyanlar az sayıda kişinin bulunduğu, doğa ile iç içe yerleri tercih ediyor.
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Bu nedenle tesisimize bu sene ilgi arttı. Şehrin insan üzerindeki stresi arttıkça özümüzde olan doğaya dönüş daha önem kazanacak. Bu ve benzeri tesisler daha şanslı olacak.
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Maalesef koronavirüs salgını nedeniyle turizm çok daha hızlı evrilecek. Tabi ki deniz, kum, güneş tatilinin yeri ayrı ancak doğa turizmi daha çok ön plana çıkacak. Dolayısıyla bunun gibi tesislere Türkiye'de ihtiyaç olacak"
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Diğer taraftan şehirden doğaya kaçışlar son dönemde oldukça popüler. Büyük şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak için Nevşehir'de satın aldıkları arazide kendilerine yeni bir hayat kuran Dinler çifti, koronavirüsten uzakta doğayla iç içe izole bir yaşam sürüyor. İşte Dinçer çiftinin hikâyesi...
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Ürgüp ilçesi yakınlarındaki Pancarlık Vadisi'nde satın aldıkları arazide bir yıl önce hayalini kurdukları doğal yaşam alanını oluşturan Gökhan ve eşi Gözde Dinler, hem hayvanlarına bakıyor hem de tarımla uğraşıyor. Tavuk, kaz, ördek, tavus kuşu, deve kuşu ve köpeklerden oluşan onlarca hayvanla bir arada yaşayan Dinler çifti, bahçelerinde yetiştirdikleri doğal ürünlerle de yiyecek ihtiyaçlarının bir kısmını karşılıyor.
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Gökhan Dinler, AA muhabirine, birçok insanın arzuladığı ortamı yorucu çalışmaların ardından oluşturduklarını, bundan sonraki hayatlarını doğayla iç içe sürdürebilmek için de araştırıp öğrenmeye devam ettiklerini belirtti.
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Geleneksel yöntemlerle uyguladıkları tarımsal çalışmada kimyasal ilaç kullanmadıklarını, kaybolan üretim kültürünü yeniden canlandırmak için gayret ettiklerini anlatan Gökhan Dinler, şöyle konuştu:
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"Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Amacımız her şeyden uzak, kendimize yeten sürdürülebilir ekolojik bir ortam oluşturmak. Bizim için bu süreç öğrenme süreci. Kendimizi keşfetmek için attığımız bir adımdı bu. Yaşama dair beklentilerimizle alakalı bir durum. Doğanın içinde hayatta kalma mücadelesi vermek istiyoruz."
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Doğada yaşama fikrini yakınlarıyla paylaştıklarında annesi dışında çevresinden destek gördüğünü aktaran Gökhan Dinler, sosyal medyada zaman zaman paylaştığı görüntüleri izleyen arkadaşlarının misafir olmak için farklı şehirlerden geldiğini söyledi. Gün doğumundan gün batımına kadar işleri tamamlayabilmek için bahçede çalışıp, hayvanlarla ilgilendiklerini dile getiren Gökhan Dinler, şunları kaydetti:
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"Çokça insanın yapmak istediği bir şeyi hayata geçirme cesareti gösterdik. Kolay da değil, çok zorlandık. Buradaki hayatı sosyal medyada paylaştığımız zaman çok renkli bir dünyaymış gibi görünüyor. Tavuklarla birlikte fotoğraf çektirdiğimizde çok tatlı diyorlar ama kümesi temizlerken kimse yanımda olmadığı için o işin ne kadar kokulu olduğunun farkında olmayabiliyor.
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Benzer hayatı yaşamak isteyen arkadaşlarımızdan çokça ziyaretçimiz olmaya başladı. Zaman zaman buraya gelen arkadaşlarımızı misafir edip bu duyguyu tatmalarına yardımcı oluyoruz. Bizden ilham alanlar sorduklarında tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca yapabildiğimiz her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz. Tereyağı, peynir, salça, pekmezi kendimiz yapıyoruz. Pirinç gibi burada üretemediklerimizi de ilçeye gidip alıyoruz." İstanbul'da yaşadığı sırada fikir ortaya çıktığında, ekolojik yaşam konusunda atölye çalışmalarına katıldığını dile getiren Gözde Dinler de bazı konularda sorun yaşadıklarında bölge sakinleriyle görüşerek deneyimlerini dinlediklerini belirtti.
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Kapadokya'ya özgü kaya oluşumların sunduğu manzaranın kendisini sahip olduğu her şeyden daha çok mutlu ettiğini anlatan Gözde Dinler, sirke ve limon kullanmadan turşu, ev ortamında ekmek mayası yapmayı öğrendiğini, gün geçtikçe sürdürülebilirlik konusunda öz güveninin arttığını söyledi. Doğada kendi kendine yeten bir hayat kurmanın zorluklarının kendilerini yıldırmadığını anlatan Gözde Dinler, "Dışarı çıktığımda veya pencereden baktığımda buranın renklerini görmek beni çok mutlu ediyor. İşleri güneş batıncaya kadar tamamlamamız gerekiyor. Çünkü eskisi gibi saatimiz güneş. Hayvanlarla ilgilenmek keyifli, tavukların altından yumurtaları almak bile ayrı bir keyif. Daha da çok bilmediğimiz şeyler var öğrenmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.