'Korona'dan uzak doğanın içinde huzur dolu iki gün... 200 liraya ailecek tatil
İstanbul’dan hafta sonluğuna da olsa birazcık uzaklaşabilmek ve doğayla baş başa kalabilmek için yapılabilecek en güzel aktivitelerden biri tartışmasız kamp yapmak ya da doğada keşfe çıkmak. Sizin için hem denize gireceğiniz hem de ailecek doğada keşfe çıkacağınız en güzel yerleri listeledik…
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Ailecek bir hafta sonu denizin ve doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız bu liste tam size göre...
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Ballıkayalar / Kocaeli Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde bulunan Ballıkayalar, Gebze’ye 10, İstanbul’a ise 50 kilometre mesafede bulunuyor. Bir saatlik bir yolculuğun ardından rahatlıkla ulaşabileceğiniz Ballıkayalar, barındırdığı farklı hayvan ve bitki çeşitliliğinin korunması amacıyla 1995’de tabiat parkı olmuş… Bölgenin adının nereden geldiği konusu da bir hayli ilginç…
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Uzun zaman evvel çok sayıda arı kanyon içerisinde bulunan mağaraları kovan olarak kullanırmış. Bu nedenle Bal Mağaraları, Ballı Mağaralar, Bal Kayalıkları derken yıllar içinde Ballıkayalar olarak anılmaya başlanmış. Kanyon içerisinde ve etrafında kamp yapmak için oldukça uygun alanlar var. Ancak çevrede herhangi bir tesis olmadığı için tüm malzemelerinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın.
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Sahil Kamp – Şile / İstanbul İstanbul’a 50 kilometre uzaklıkta 35 hektar orman arazisi üzerine kurulu Sahil Kamp, spor, macera ve eğitim gibi aktivitelere de olanak tanıyor. İçinde kafe, market, duş ve tuvalet bulunuyor. Çadırsız gelenler çadır, konfor arayanlar bungalov kiralayabiliyor.
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Yazı: Seymen Bozaslan / Hürriyet Seyahat Gezgini Pürenli Yaylası / Düzce İstanbul’dan yaklaşık 2,5 saat uzaklıkta Düzce Gölköy ilçesi sınırları içerisinde olan müthiş bir yayla Pürenli Yaylası. Yol bir yere kadar asfalt, bir yerden sonra toz toprak. Öncelikle buraya gitmeyi kafaya koyduysanız aracınızın toz olacağını ve biraz sallana sallana geleceğinizi bilmeniz şart. Gölyaka’dan 24 km uzaklıkta Güzeldere Şelalesi güzergâhında yeşilden bir cennet Pürenli… Burada ayrıca yine birbirine 2-3 km uzaklıkta bir kaç yayla daha var.
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Bir yerden sonra Orman işletmeciliği kulübelerine sorabilir, tabelalardan da yardım alabilirsiniz. Yolu zahmetli ama o kadar da bulunmaz değil içiniz rahat olsun. Öncelikle buraya geldiysen telefonun çekmemesine hazır olmalısınız. Pansiyon veya her hangi bir konaklama noktası yok. Sadece 5-10 tane yayla evi bir de geniş bir yeşil alan var. Geceleri müthiş soğuk. Ağustos ayında bile soba yakan evler var. Yol önemli. Bir yere kadar asfalt sonra patikaya dönüşüyor. Bu yüzden toz toprak olmaması, çevreyi de rahatsız etmemek için hız yapmadan gitmek lazım. En yakın market vs. Gölköy civarında. Bu yüzden yaylaya gelmeden bu işleri halletmek şart. Fotoğrafçılık için ideal bir nokta. Özellikle göletin çevresinde çok güzel kareler yakalayacaksınız.
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Poyrazlar Gölü / Sakarya Sakarya'ya 10 kilometre mesafedeki, çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili, 1. derece doğal sit alanı olan, çok sayıda kuş türü ve gezi alanlarıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Poyrazlar Gölü, hafta sonu ilgi gören bir diğer yer. Kent merkezine 10 kilometre mesafede olan ve merkeze yakınlığı nedeniyle de tercih edilen göl, ziyaretçilerine çok sayıda kuş türünü görme imkanı sağlıyor.
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Çam ve meşe ormanlarıyla seyre doyumsuz manzara sunan Poyrazlar Gölü'ne gelenler, ata binip ATV ile safari yapabiliyor, paintball oynayarak vakit geçirebiliyor. Kamp yapanların uğrak mekanları arasında bulunan mesire alanında aileler, gönüllerince eğleniyor.
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Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği gölü ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yaparak, fotoğraf çektirerek ve yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçiriyor. Evliliğe ilk adımı atan bazı çiftler de buradaki mekânlarda fotoğraf çektirerek özel günlerini ölümsüzleştiriyor.
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Yazı: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini Sardala Koyu / Kandıra - Kocaeli Ağva Kandıra tabelalarını takip edip Bağırganlı köyünden sonra toprak yoldan 8 kilometre gidince ikinci toprak yolda aralarda derelerde bu gizli cennet. Pınarlı'ya da yakın. İki buçuk saat gibi bir süre yemyeşil, ağaçlarla kaplı bir yoldan Bağırganlı'ya ulaşılıyor. Navigasyonla buraya kadar gidebiliyorsunuz. Etrafta bir tesis olmadığından her şeyinizi alıp gitmeniz gerekiyor.
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Ağva yolundan gidecekler yol üstündeki büyük marketlerden alışveriş yapabilir. Ben genelde köyden alırım. Fırından sıcacık ekmekler almak çok hoşuma gidiyor. Burada kayaların yapısı benim en sevdiğim türden. Deniz genelde ılık, havası da pek üşütmez. Herkesin Sardala dediği koya bölge halkı ‘Malkaya’ diyor. Denizin ortasındaki adanın içinde gizli duvarlar bulunuyor. Geçmiş zamanlarda bir mahsen olduğu düşünülen yapılar da var. 2009 yılında sualtı ve üstünde araştırmalar yapılmıştı ve benim okuduğum da bu araştırmalardı.
Buraya kadar gelmişken ‘havuz’ olarak bilinen ama bölge halkının İpsiz Recep'in limanı olarak adlandırdığı gizli cennete uğrayın. Patika yoldan 20 dakika yürüyerek ulaşıyoruz.
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Ormanın içinden yürümek, yukarıdan manzaraların birinden çıkıp birine girmek size biraz olsun koronalı günleri unutturacak… İpsiz Recep eski bir korsan ama savaş zamanı Osmanlı'ya asker toplayıp düşmanlara karşı savaşmış ve gemileri ön tarafa saklayıp kendisi bu koyda saklanmış.
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Mağaralar ve gözlem yerleri var resmen. Buradaki tarih çok eski ancak en son İpsiz Recep kullandığı için onun adıyla anılıyor. Birkaç yıl öncesine kadar orada kalın bir halat duruyormuş ama onu da almışlar. Hatta girişi sadece denizden gelinen bir kilise olduğu ama zamanla yıkılıp toprak altında kaldığı söyleniyor.
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Defineciler durmak bilmemiş. Bütün bunları bana Bağırganlı sahilde otopaktan ve çadır alanından sorumlu İlhan anlatmıştı. O da kaptanlardan dinlemiş hep. Dışardan bakınca denizle bir bağlantısı yok gibi duruyor ama içine girip yüzünce koridor gibi bir boğazdan geçiyorsunuz.
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Bu arada ormanın içinde kalan İpsiz Recep'te telefon çekerken Sardala koyunda şebeke genelde yetersiz kalıyor. Tam tepede koya hâkim bir noktada çadırınızı kurmanızı tavsiye ederim. Size tavsiyem, yanınızda mutlaka kamp malzemeleriniz tam olsun ve bir deniz ayakkabısı çok işinize yarayacaktır.
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Yazı: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini Polenezköy / İstanbul İstanbul’un içinde yeşile doyabileceğiniz bir diğer kaçış noktası Polonezköy. Beykoz’un bu şirin beldesinin adı, 1800’li yıllarda Osmanlıya sığınan ve buraya yerleşen Polonyalılardan geliyor. O dönemde adı Adampol iken bu isim Cumhuriyet’in ilanından sonra Polonezköy olarak değişiyor. Zamanla beldede bulunan Polonyalı nüfus azalsa da Polonezköy eşsiz güzelliğini korumayı başarıyor. Polonezköy’de yapılacaklar listenize öncelikle mis gibi doğa kokusunu içinize çekerek başlayabilirsiniz. Yürüyüş sevenler için Polonezköy Tabiat Parkı yürüyüş parkuru, at binmeyi sevenler için Cumhuriyet köyü yakınında binicilik tesisleri bulunuyor.
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Beldede ayrıca çok sayıda köy kahvaltısı hizmeti sunan işletme ve kendin pişir kendin ye konseptli tahta masalı piknik alanları da mevcut. Beldenin en çok ziyaretçi çeken tesislerinde biri de Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı. Ancak hayvanat bahçesi dendiğinde aklınıza gelen kafes içerisindeki canlıları burada unutun. Siz masanızda otururken leylekler, kazlar, ördekler yanınızda gezinebilir; bu sıcak yakınlaşmalar size bambaşka deneyimler yaşatabilir.
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Doğal Yaşam Parkı’nın içerisinde kuğuların yüzdüğü bir de doğal göl bulunuyor. İstanbullular için günübirlik gezilerin ya da kısa süreli konaklamaların adresi olan Polonezköy’de kuş sesleri eşliğinde cömert doğanın keyfini çıkarabilir; eğlenceli aktivitelerle hafta sonunuzu en yeşilinden renklendirebilirsiniz.
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Saros Körfezi Kömür Limanı / Çanakkale Küçücük bir koy ama denizinin temizliği ve berraklığıyla ün yapmış bir belde burası. Koy sadece kamp yapanlara özel bir yer. Alanda temiz su, tuvaletler olduğu gibi dalış ekipmanları kiralayan bir yer ve mini bir büfe de hizmet veriyor. Eğer ki dalışa merakınız varsa buradan ekipman kiralayarak dalış yapabilirsiniz.
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Yazı: Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat Gezgini Uçmakdere Köyü / Tekirdağ Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere köyü kendinizi gerçekten çok uzaklara gitmiş gibi hissettirecek adreslerden. Sabahın ilk ışıkları ile çıkıp dolu dolu bir gün geçirerek dönmek için çok iyi bir rota. Tekirdağ’dan Kumbağ yönüne devam ettikten sonra Ganos Dağları eteklerinde 20 kilometrelik muhteşem manzaralı bir yolculuk sizi köye ulaştıracak.
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Bu öyle bir manzara ki ünü ülke sınırlarını aşmış Ölüdeniz’i anımsatan, bir tarafta mavinin tonlarının dalga dalga yayıldığı, bir tarafta yeşilin tonlarının üst üste yığılıp bir tablo güzelliğine büründüğü bir görüntüye sahip. Bu manzaraya bir de gökyüzünde rengârenk salınan yamaç paraşütleri eşlik eder ki bu manzarayı iyiden iyiye masallaştırır. Uçmakdere yamaç paraşütü tutkunları için Marmara’da çok tercih edilen duraklardan. Bu deneyimi yaşamanız için bir de yamaç paraşütü kulübü bulunuyor. Köye gitmeden internet üzerinden ayarlamanızı yaptığınızda hem yeni başlayacaklar hem de tecrübe sahibi olanlar mavi ve yeşilin harmanlandığı manzara üzerinde salınacakları yamaç paraşütü deneyimini yaşayabiliyorlar.
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Paraşütün iniş alanında ise güzel bir sahil şeridi sizleri bekliyor. Burası gece konaklaması için sessiz sakin… Marmara Adası manzaralı bir de kamp alanı bulunuyor. Sahil şeridinin en sevdiğim köşesi ise suyun üzerinde bir leylek narinliğinde salınan balık avlama köşeleri dalyanlar oldu. Hem tepeden manzaraya hem de sahil şeridinin güzelliğine doyduktan sonra yola kaldığı yerden devam ederek köyün içine ulaşıyorsunuz.
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Köy yeşil bir vadinin içerisinde, ağaçlar arasında gizlenmiş şekilde sizi bekliyor. Girişinde dev bir ağaç gelenleri adeta kucaklıyor. Ağacın yaşlı dalları altından köye girdiğinizde evlerin tertemiz ve bakımlı görüntüsü içinizi ısıtıyor. Sokaklar, evlerin bahçeleri, camların önleri çiçeklerle bezeli. Hele bir de kiraz mevsiminde gittiyseniz dallardan sarkan kıpkırmızı kirazlar hem gözünüzü hem karnınızı doyurur.
Çadır kurmak isteyenler için sahildeki kamp alanına ek olarak bir de köyün çıkışında da uygun alanlar bulmak mümkün. Doğanın kucağında kamp kurup horoz sesleriyle güne başlamak da yine kamp severler için çok iyi bir fikir.
Yazı: Nadiye Çağlar / Hürriyet Seyahat Gezgini Kıyıköy / Kırklareli Kıyıköy, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı şirin mi şirin bir balıkçı kasabası. Karadeniz’e kıyısı olan cennet kasaba İstanbul’a sadece 2,5 saat uzaklıkta. Kasabaya yaklaştıkça zümrüt yeşili orman etrafınızı sarar ve ufukta beliren turkuaz deniz tüm cazibesiyle sizi adeta kendine çağırır. Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulu bir kasaba. Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsalı tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Alın çadırınızı düşün Kıyıköy yoluna…
Kıyıköy turizmde henüz gelişmeye başladığı için konaklama için lüks oteller bulmanız zor ama birçok pansiyon olanağı mevcut. Yoğun dönemlerde pansiyonlarda yer kalmadığında yerli halk da evlerini kiraya veriyor. Size tercihimiz çadır konaklaması. Kıyıköy çevresinde kamp yapabileceğiniz çok sayıda seçenek var, bunlardan biri de sahilin yanı başında çadırlar için ayrılmış kısım.
Deniz tatili arayışında olanlar için oldukça iyi bir tercih. Kasabanın tarihi aslında oldukça eskilere dayanıyor. Merkezi içine alan sur kalıntıları ve kale 6. yüzyıldan kalma. Kasabanın merkezine bu tarihi sur kapılarından geçilerek giriliyor. Kasabadaki diğer önemli tarihi yapıysa kaleyle aynı dönemlerde yapıldığı düşünülen Aya Nikola Manastırı. Kıyıköy’e 700 metre uzaklıkta bulunan yapı, kaya manastırlarının iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Zemin katında kilise, merdivenlerle inilen kuzey kısmında ayazma ve üst katında da keşişler için ayrılmış bölmeler bulunuyor. Manastır, Kıyıköy’e geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerden. Kasaba yakınlarında bir de mağara var. Kırmızı ve kahverengi kelebeklerin yoğun olarak yaşadığı mağarayı da listenize ekleyebilirsiniz.
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Kasabadaki sahile ek olarak yakın çevrede gidebileceğiniz Selvez, Poliçe ve Panayır İskelesi Koyları da bakir doğanın tadını çıkarabileceğiniz diğer alternatifler. Kıyıköy ve çevresinin denizi ve kumsalı oldukça güzel ama yine de Karadeniz’in yoğun dalgalarına dikkat etmeyi ihmal etmeyin.
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Kasabada yapabileceğiniz diğer bir etkinlik ise sahilde birleşen Kazandere ve Pabuçdere üzerinde sandal, kano veya deniz bisikleti kiralayarak dolaşmak. Fotoğraf tutkunları ve dinginlik arayanlar için oldukça keyifli bir etkinlik olacağı kesin. Kıyıköy hem doğal hem de tarihi güzellikleriyle sizleri bekliyor. Şehrin yoğunluğundan bunaldığınız bir anda günübirlik bir seyahat için bile gidebileceğiniz kasaba İstanbul’un yanı başında.
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Yazı: Deniz Tarhan / Hürriyet Seyahat Gezgini İğneada / Kırklareli Hafta sonu kaçmak için hem yakın ve ucuz hem de huzurlu bir yer arıyorsanız, istikamet İğneada! Önce İğneada’ya nasıl gidilir onu anlatayım. Ulaşım için kullandığımız yol; İstanbul’dan Çerkezköy, Saray, Vize, Poyralı, Demirköy ve İğneada güzergâhı… Bu yolu kullanarak üç saatte İğneada’ya varılıyor. Burası Kırklareli'nin en özel yeri… Burada iki gün harcayacağınız para en fazla 150-200 TL.
Hem huzurlu hem de bol aktiviteli ve ucuz… Yol üzerinde, Poyralı Demirköy arasındaki Yenice’de bir mola verip, güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Ayrıca yolda yapabileceğiniz bir diğer aktivite de Dupnisa Mağarası’na gitmek olacaktır. Hatta buralara kadar gitmişken turistik gezintiye açık bu mağaraya mutlaka uğramalısınız. Sulu ve kuru bölümlerden oluşan mağaranın toplam uzunluğu 3200 metre...
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Yılın belli dönemleri mağara kapalı oluyor, gitmeden bilgi almanızda fayda var. Hiçbir yere uğramadan gitseniz de İğneada yolu, kanolar, yazın ay çiçek tarlaları, harika orman manzaralarıyla görsel bir şölen sunuyor. Burada iki gün kamp atmak güzel bir seçenek…
Burada iki gününüzü dopdolu geçireceğiniz garanti… İğneada’da gezilecek yerlerin hepsi doğanın içinde. Bundan daha huzur verici ne olabilir ki? Bir kere longoz (subasar) ormanlarını keşfe kesinlikle çıkmalısınız. Mert Gölü’nde kano turu yapmalısınız…
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Bunu yapmak için İğneada Resort’un rehberlerinden bir kano kiralamanız gerekiyor. Oldukça uygun bir ücret karşılığı, rehber eşliğinde kendinizi her şeyden soyutlayacağınız birkaç saate doğru kürek çekmeye başlıyorsunuz. Bir de bol çamurlu ATV adrenalini…
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Çevrede çokça ATV kiralama alanları var. Rehber eşliğinde ormanı gezebilirsiniz. Biz ilk defa gelen arkadaşlarımızla genelde bu aktiviteyi yapıyoruz ve şimdiye kadar hoşlanmayan görmedim. Tabi biz rehbersiz çıktığımız için kaybolarak ve çamurlara batıp saatlerce çıkmaya çalışarak normalden daha da maceralı vakit geçiriyoruz, bunun da etkisi olabilir.
Çilingöz / Çatalca İstanbul’un Çatalca ilçesi, günübirlik deniz tatili yapmak isteyenler için oldukça mantıklı bir alternatif. Özellikle Çilingoz, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğaya sahip bir güzellik…
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Burada çadır kurup, kamp da yapabiliyorsunuz. Ailecek güzel vakit geçirmek için mutlaka listenize eklemelisiniz.
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Akçakese Köyü Akçakese köyü, İstanbul’a 70 km uzaklıkta yer alıyor. Kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Sakin bir gün geçirmek isteyenlerin günü birlik ya da konaklamalı şekilde faydalandıkları saklı bir cennet. Temiz havası, yeşil bitki örtüsü gibi özelliklere sahip olan Akçakese, hem İstanbulluların, hem de şehir dışından gelenlerin rahat bir nefes almak için uğradıkları şirin bir bölge… Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Nasıl gidilir: Şile’yi geçtikten sonra yola devam edin ve yol geliş-gidiş tek yola düşüyor. Yolunuzun üstünde Kabakoz'u geçeceksiniz. En son Kandıra tabelasından sola ayrılmalısınız. Bir sonraki köy Akçakese. Navigasyon doğru olarak sizi sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına arabayla geçiş yasak. Arabalarınızı dışarıda bırakıyorsunuz ve biraz yürüyorsunuz. Bölgede bir restoran da bulunuyor. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Kilimli Koyu Kilimli, İstanbul’un Karadeniz kıyısında, Kocaeli il sınırının yanı başında yer alıyor. Burayı özle kılan yol üstünde olmadığı için bilen kişi sayısı çok fazla değil. Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün. Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 35-40 TL karşılığında gidebilirsiniz.
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Ya da hususi aracınızla yola çıkacaksınız. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası. Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde. Yalnız koyun civarlarında çadır kurmak için alanlar bulunuyor.
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Kadırga Koyu Ağva Kadırga Koyu, Ağva'nın 7 kilometre doğusunda yer alan bir cennet. Hem koya hem de koyun doğusunda kalan amfi tiyatroya benzer kaya oluşumuna Büyükbucaklı Köyü'nden kuzeye doğru yapacağınız yaklaşık 1 km'lik keyifli bir yürüyüş ile ulaşabilirsiniz.
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Karadeniz'de meydana gelen dalga aşındırmaları sonucu ortaya çıkan östatik ve tektonik oynamalar, farklı yüksekliklere sahip falez çentikleri ve platformlar, dev bir amfi tiyatro görünümü kazanmış. Bu kaya oluşumu, güneşlenme terası olarak da kullanılıyor. Ayrıca kayaların tepeleri piknik yapmak için çok ideal.
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Cebeci Plajı / Kefken Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip. 2014 yılında mavi bayrak kriterlerine karşılayan Cebeci Plajı, 5-6 kilometre uzunluğun harika bir plaj. Deniz suyu temiz ve kumsal geniş ve incecik bir kuma sahip.
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Sarıyer Kısırkaya Plajı / İstanbul İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kısırkaya köyünde bulunan plaj normal bir halk plajı özelliklerini taşımakta. Yalnız İstanbul'daki diğer halk plajlarından burası biraz daha sakin... Büyük bir kumsala sahip olan plajın giriş ücreti bulunmuyor. Ancak ekstra alınan hizmetler için belirli bir fiyat tarifesi uygulanıyor. Ayrıca cankurtaran ekibi gün boyu, denizden de güvenliği sağlıyor. İlk olarak Sarıyer’e geldikten sonra ilçeden hareket eden Kısırkaya Köyü minibüsleri yada Hacıosman’dan kalkan 152 hat numaralı otobüse binerek kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.
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Menekşe Plajı / İstanbul Hafta içi her gün sadece kadınlara özel plaj olarak hizmet vermekte olan Menekşe Plajı, hafta sonları karma plaj olarak hizmet veriyor. Serinlemek isteyen İstanbullular için temiz ve güvenli bir alan sunmakta... Garipçe Menekşe Plajı 1990'ların favori plajları arasındadır. 3. Köprünün yakınlarında, sessiz ve temiz ortamı ile İstanbulluların gözde plajları arasında yer almakta. Plajın bazı kuralları da bulunuyor. Tesis alkolsüzdür ve dışarıdan alkol getirilmesi kesinlikle yasak. Kumsala cam şişe ve saklama kabı getirilmesi de yasak.