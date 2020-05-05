Korona sonrası şehirden kaçışın adresi

Ege’nin bu muhteşem kasabası Urla’yı hiç böyle bilmiyordum İngiltere’ye taşınıncaya kadar İzmir’de yaşadım ama merkeze bu kadar yakın böyle harika bir doğanın bu denli varlığından habersizdim. Nasıl gizleyebilmişti kendini bu kadar. Baharı müjdeleyen kuş sesleri, birbirinden renkli çiçekler arasında insan kendini adeta ünlü San Francisco’nun Sonoma Vadisi’nde gibi hissediyor.