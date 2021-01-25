Korona öncesi neredeyse hiç turistin gitmediği 20 şehir... Listede Türkiye'den çok şaşırtan bir yer var

SARAYBOSNA / BOSNA Saraybosna hem Osmanlı hem Avusturya – Macaristan İmparatorluğu izleriyle harmanlanan çok özel bir yer. Özellikle mutfağından müziğine kadar çok etkileyici… Özellikle Türkiye’den bir hafta sonu kaçamağı için gidilecek yakın, vizesiz ve ucuz bir rota…