Korona öncesi neredeyse hiç turistin gitmediği 20 şehir... Listede Türkiye'den çok şaşırtan bir yer var
CNN International, seyahat bölümünde ‘Neredeyse hiç turistin gitmediği '20 güzel Avrupa şehri’ni listeledi. Listeye Türkiye’den çok şaşıracağınız bir yer girdi…
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1
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İşte o liste...
2
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ORANGE / FRANSA
Orange, Fransa'nın Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine bölgesinde Vaucluse’de yer alan bir komün. Şehrin toplam nüfusu 30 bin kişi kadar. Belediyedeki tarihi alanlar 1981 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiş.
3
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NORWİCH / İNGİLTERE
Norwich, İngiltere’nin doğusundaki Norfolk Kontluğu’nun en büyük şehiridir. 12. yüzyıldan beri şehir statüsüne sahip olan şehirde bugün yaklaşık 132 bin kişi yaşamakta.
4
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AARHUS / DANİMARKA
Orhus ya Aarhus, Danimarka'nın ikinci büyük kenti. Bir liman kenti olan Aarhus, ülkenin Yülen yarımadasının kuzeydoğusunda yer alır.
5
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Kentte gezilip görülecek yerler arasında; 13. yüzyıldan kalma, ülkenin ve kuzey Avrupa'nın en büyük kilisesi olan katedral, Danimarka'nın geçmişindeki yapıların yakın zamanda yapılmış tıpkılarının bulunduğu eski Dan yaşamını canlandıran Den Gamle By ("eski kent"), Bitkibilimi (Botanik) bahçesi, Tivoli Friheden eğlence parkı ve kentin sanat müzesi ARoS sayılabilir. Kent ayrıca, ülkenin önemli üniversitelerinden birini de barındırıyor.
6
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ANTWERP / BELÇİKA
Belçika’nın kuzeybatısında bulunan ülkenin ikinci büyük kenti, 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’nın ticaret merkezi olarak altın çağını yaşayan Antwerp, aynı zamanda Avrupa’nın ikinci büyük liman kenti.
7
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LAHEY / HOLLANDA
Su tutkunlarının fazlasıyla ilgisini çeken Hollanda'nın en gözde şehirlerinin başında yer alan Lahey, özellikle de çocukları ile tatil yapmayı planlayanlar için bire bir.
8
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Lahey, gece eğlencelerinin doludizgin olduğu, caddelerinde at ve bisiklet turlarının görsel bir şölen yarattığı, gezinti yerleri ve rıhtımıyla 3 km uzunluğundaki plajı ve tarihle sanatın iç içe geçtiği şehir merkezi ile görülmeye değer yerlerin başında yer alıyor.
9
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SARAYBOSNA / BOSNA
Saraybosna hem Osmanlı hem Avusturya – Macaristan İmparatorluğu izleriyle harmanlanan çok özel bir yer. Özellikle mutfağından müziğine kadar çok etkileyici… Özellikle Türkiye’den bir hafta sonu kaçamağı için gidilecek yakın, vizesiz ve ucuz bir rota…
10
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PRİŞTİNE / KOSOVA
Genç nüfusuna sahip ülkede artık dinamik, kültür sanata düşkün, modern bir toplum, huzur içinde yaşıyor. Ama pek fazla turist çekmiyor. Halbuki Newborn anıtı, Azize Rahibe Teresa Katedrali ve Germia Park gibi mutlaka görülmesi gereken birçok güzelliği barındırıyor.
11
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MALMÖ / İSVEÇ
Modern ve klasiğin buluştuğu bir yer Malmö. Stockholm ve Göteborg’dan sonra İsveç’in en büyük üçüncü şehri… Şehrin tamamını yürüyerek gezmeniz mümkün.
12
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ABERDEEN / İSKOÇYA
Aberdeen’e genellikle granit, yeşillik ve deniz rıhtımı kenti denir. Burası ünlü bir liman kenti ve bir sanayi bölgesi. 19. yüzyılda Aberdeen granit yataklarıyla ünlü… Duthie Park, Hazlehead Park ve Johnston Gardens gibi keşfedilecek ok fazla yeşil alanları var.
13
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BERN / İSVİÇRE
Albert Einstein’ın da yaşamayı seçtiği Bern şehri dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden. Bern şehri İsviçre’nin başkenti konumunda ve tarihi Orta Çağ'a kadar uzanıyor.
14
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WROCLAW / POLONYA
Polonya’daki dördüncü büyük şehir olan Wroclaw’da, tarihi ve kültürüyle eşsiz bir karışım ortaya çıkıyor. İyi korunmuş eski kent mimarisi ziyaret edenler için şaşırtıcı güzellikte.
15
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Gotik ve Barok tarzdan Art Nouveau’ya kadar birçok dönemin izlerini taşıyan pastel renkli tarihi binalar, Wroclow’u Avrupa’nın en renkli şehirlerinden biri haline getiriyor.
16
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TİFLİS / GÜRCİSTAN
Kaotik olmakla birlikte parke taşı döşeli güzel sokaklar, kubbeli termal hamamlar, terk edilmiş Sovyet dönemi fabrikalardan dönüştürülmüş modern otellerle Tiflis tezatların şehri. Gürcistan’ın başkenti Kafkasların en önemli yerleşimlerinden.
17
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Tepeciklerin üstüne pasta görünümlü kiliseler oturtulmuş. Arka sokaklara saklı kafeler antika meraklılarını heyecanlandıracak objelerle dolu. Doğu ile Batı’yı buluşturan şehir ortaçağdan kalma surlardan yeni lüks butik otellere zenginlikleriyle her gezgine uygun bir şeyler sunuyor. Yine de pek fazla turist çekmiyor.
18
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MİNSK / BEYAZ RUSYA
Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin ‘Caz Başkenti’ olarak bilinen Minsk, günümüzde çılgın gece hayatıyla ünlü popüler bir kent olsa da kültürel olarak görülecek yer sayısı bir hayli fazla
19
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ERİVAN / ERMENİSTAN
Erivan Ermenistan’ın başkenti ve en büyük şehri. Şehir modern Ermeni ve Sovyet mimarilerinin güzel eserleriyle dolu.
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CLUJ-NAPOCA / ROMANYA
Romanya'nın ikinci popüler şehri olarak bilinse de pek beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamıyor.
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DEBRECEN / MACARİSTAN
Macaristan’da Budapeşte’den sonra ikinci büyük en geniş şehirdir. Debrecen, Kuzey Alföld bölgesi ve Hajdú-Bihar eyaleti başkentinin bölgesel merkezi...
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ANKARA / TÜRKİYE
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Modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün mezarı olan Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi’yle birlikte belirgin bir başlangıç… Kocatepe ve Hacı Bayram camileri de görülmesi gereken yerlerden…”
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FİLİBE / BULGARİSTAN
Filibe, Bulgaristan’ın en büyük ikinci şehridir. 8 bin yıllık bir tarihe sahip. Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden. 2019 Avrupa Kültür Başkenti seçilmesiyle bu yıl oldukça popüler oldu.
25
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TRONDHEİM / NORVEÇ
Trondheim Norveç'in ortasında yer alan Viking Krallığının Şehri olarak anılan bir liman şehri olup M.S. 997'de kurulmuş. Nidaros Katedrali, Ringve Müzik Müzesi ve Eski şehir Köprüsu mutlaka görülmesi gereken yerlerden...
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TORİNO / İTALYA
Torino Kefeni ve Fiat’ıngenel merkezi Torino’nun dünyanın en popüler şehirleri arasında yer almasına yeterli olamadı. Ancak İtalya’nın en büyük dördüncü şehri Torino, gündüzleri Trieste’nin zarif kafe kültürüne, geceleri Milano’nun hareketli hayatına ve içkilerine ev sahipliği yapıyor. İtalya’nın mutfak ve şarap kültürünün öncüsü Piemonte’nin de merkezinde. Juventus’un stadı ve yıldız müzeleri şehrin çok yönlü tarihinin altını çizen özelliklerinden.