Korkutan görüntü! Ortadan ikiye ayrıldı, kalemle çizilmiş gibi duruyor
Suçun kol gezdiği, cinayet ve çatışmaların korkunç boyutlara ulaştığı ya da doğası itibariyle tehlikeli olan bu yerler turistler için travmalara yol açıyor. İşte kötü şöhrete sahip dünyanın en tehlikeli yerleri…
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Genellikle insanlar tatile dinlenmek, yılın yorgunluğunu atmak ve enerji depolamak için çıkar. Ama bazı adrenalin tutkunları ise sadece heyecan ve tehlike peşinde koşarlar. İşte bu adrenalin tutkunlarının tercih ettiği ancak ölüm tehlikesinin de son derece yüksek olduğu o yerler...
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Madidi Ulusal Parkı / Bolivya
Manzara muhteşem değil mi? Ama bir o kadar da ölümcül. Çünkü bölge dünyanın en tehlikeli ve agresif hayvanlarına ev sahipliği yapmakta. Bölgedeki bazı bitkiler de ölümcül. Bunlardan herhangi biriyle temas kaşıntı, baş dönmesi ve döküntülere neden oluyor. Burada vücutta meydana gelebilecek bir kesik veya küçük bir yara tropik parazitlere de neden oluyor.
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Caracas / Venezuela
Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas. Şehir, ülkenin kuzeyinde yakınındaki Karayip Denizi'nden yükseklikleri 2 bin 130 metreye dek çıkan dağlarla ayrılan ve iki yanındaki dağların arasında kıvrılarak ilerleyen dar bir ovada yer alıyor.
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Caracas'ın denizden yüksekliği 750 ile 900 metre arasında değişiyor. Caracas, 1567'de Santiago de León de Caracas adıyla İspanyol sömürgeci Diego de Losada tarafından kurulmuş. 2015 yılında dünyanın şiddet oranı en yüksek şehirleri sıralamasında 100.000 kişi başına 120 cinayet ile ilk sırayı almıştır. Geçtiğimiz iki yılda da Caracas’te 2 bin 980 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti.
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lha da Queimada Grande (Yılan Adası) / Brezilya
Brezilya'nın kıyılarında saklı olan bu ada dünyanın en tehlikeli yeri olarak kabul ediliyor. Nedeni ise son derece basit. Ada gezegenin en zehirli yılanlarına ev sahibi yapmakta. Araştırmacılara göre metrekare başına yaklaşık 5 yılan yaşamakta ve dünyanın en zehirli yılanı Bothrops da burada bulunmakta. Brezilya hükümeti adaya ayak basmayı yasaklamış, ancak yıl boyu turistler burada boy gösteriyor.
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Acapulco, Meksika
Meksika’nın Büyük Okyanus kıyılarında yer alan bir tatil şehri Acapulco… Son sayımlara göre 857 bin 883 kişinin yaşadığı şehir, 1960’lı yıllarda oldukça popüler bir tatil merkeziydi. Özellikle Amerikalı turistler tarafından ziyaret edilen kent, ünlü isimler arasında çok meşhurdu. Acapulco aynı zaman Hollywood yönetmenlerinin sıklıkla tercih ettiği bir çekim merkezi durumunda…
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Muhteşem cam gökdelenler, dev parklar, kültürel tesisler burayı oldukça özel bir yer yapıyor. Yalnız kentte geçtiğimiz iki yıl içinde 948 cinayet vakası yaşandı. Buna göre Acapulco'da yaşayan her yüz bin kişiden 111'i cinayet kurbanı. Öte yandan ülkenin genelinde ve bu bölgedeki bazı yerlerdeki sınır çizgileri de oldukça ilginç...
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Cancun, Meksika
Cancun, 45 yıl önce kumsaldan tatil cennetine dönüştürüldü. Şimdi Meksika’nın en ünlü tatil kasabası. 150 otelinden büyük bölümü 27 kilometrelik sahil şeridine sıralanmış. Beş yıl önce 71 milyon dolarlık yatırımla genişletilen sahilleri hem jet sosyeteye hem de orta sınıf tatilciye hitap ediyor. Cancun’un nabzı ise kent merkezinde, pek çok turistin bile fark etmediği meydanlarda, sokaklarda, restoran ve eğlence yerlerinde atıyor. Yalnız bunca güzelliğin dışında Cancun'da geçtiğimiz iki yılda 547 cinayet vakası gerçekleşti.
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Death Valley (Ölüm vadisi) / ABD
Ölüm Vadisi, Güney Kaliforniya'da yer alan bir çöl vadisi. Mojave Çölü'nün bir parçasıdır ve Kuzey Amerika'daki en alçak ev en kurak, sıcak yerdir. Vadi Sierra Nevada Dağları'nın doğusunda Büyük Havza'nın içerisinde Kaliforniya ve Nevada hududunun yakınında yer alır. Bölgenin alanı 7 bin 800 kilometrekare büyüklüğündedir. Ölüm Vadisi'nde hâlâ araştırmaları sürdürecek bir vaka da yer almaktadır. Şimdilik vakaya verilen ad, hareket eden taşlar… Ayrıca burada su olmadan sadece 14 saat yaşayabilirsiniz. Bölgede şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 56.7 derece…
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Fortaleza / Brezilya
Fotaleza, Brezilya'nın eyaletlerinden biri olan Ceará eyaletinin başkenti. Ülkenin en büyük beşinci şehri. 313 kilometrekare alanı kaplayan şehir ülkenin nüfus yoğunluğu en fazla olan şehri. Kuzeyde Atlantik Okyanusu; güneyde Pacatuba, Eusébio, Maracanaú ve Itaitinga belediyeleri; doğuda Aquiraz belediyesi ve Atlantik Okyanusu ve batıda Caucaia belediyesi ile çevrilidir. Recife ve Salvador ile birlikte Fortaleza ülkenin kuzeydoğu bölgesinin en önemli şehirlerindendir. Yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı Fortaleza'da geçtiğimiz iki yıl 2 bin 724 cinayet gerçekleşti. Bu da her yüz bin kişiden 69'unun cinayet sonucu hayatını kaybettiği anlamına geliyor.
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Cali, Kolombiya
Santiago de Cali Kolombiya eyaleti Valle del Cauca'nın başkenti ve nüfusa göre ülkenin en büyük ikinci şehri. Cali, Güneybatı Kolombiya'da ekonomik, endüstriyel ve tarım merkezi oluşturur. 2 buçuk milyon insanın yaşadığı Cali'de 2018’de yıl 1209 cinayet vakası gerçekleşti. Her yüz bin kişiden 47'si bu yüzden hayatını kaybetti.
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Recife / Brezilya
Brezilya'nın Kuzeydoğu (Nordeste do Brasil) bölgesinde Pernambuco Eyaleti’nin başkenti şehir.Recife 1537'de kurulmuş. Brezilya'da kurulan dokuzuncu kent olan Recife 19 Kasım 1709 tarihli kraliyet beratı ile belediye olmuştur. 4 milyonluk nüfusa sahip Recife'de geçtiğimiz yıl 1738 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti. Bu da her yüz bin kişiden 44 kişi anlamına geliyor.
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Washington Dağı / ABD
Washington Dağı'nın zirvesi dünyadaki en hızlı rüzgârlara ev sahipliği yapmakta. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız saatte 327 kilometre saattir. Burada tehlikeli olan sadece rüzgarlar değil, hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düşer. Bölgedeki sürekli kar yağışı da devam etmektedir ve bu Washington Dağı'nı dünyanın en tehlikeli zirvesi yapar.
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St. Louis / ABD
ABD'nin Missouri eyâletinde batısı tamamen St. Louis County'den oluşan bağımsız bir şehirdir. Şehrin doğusu Mississippi Nehri ile çevrilidir. Bazen Saint Louis olarak yazılan şehrin ismi Fransa Kralı IX. Louis'ten gelmekte... Özel statüde bir şehir olan St. Louis, St. Louis County, Missouri bu bölge ile çevrili olsa dahi diğer şehirlerin aksine buraya dâhil değildir. St. Louis turistler için çekici olsa da kent ne yazık ki adli vakalarıyla da ünlü… Şehirde 2018'de 187 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti.
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Elephant Kingdom / Tayland
Elephant Kingdom, turistlerin gezip görmeleri için küçük bir timsah çiftliğine çevrilmiş. Turistler yarı kapalı derme çatma salları kiralayıp nehirde elleriyle timsah besliyor.
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Danakil Çölü / Etiopya
Danakil Çölü, Afrika'nın kuzeydoğusunda ve Etiopya'nın kuzeydoğusund, Eritre'nin güneyinde ve Cibuti'nin kuzeybatısında yer alan bir çöl. 50 derece sıcaklık, sayısız aktif volkan, toksik gazları tükenen sıcak su kaynakları ve inanılmaz güzel bir manzara… Çoğu kişi bu korkunç yeri "Yeryüzü cehennemi" olarak nitelendiriyor ancak her yıl buraya yüzlerce maceracı ziyaret ediyor.
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Bölgede rehbersiz bulunmak yasak. Burayı ziyarete gelenlerin çoğu, Erta Ale yanardağını görmeye geliyor. 600 metre yüksekliğindeki aktif yanardağ dünyanın en büyük lav kraterine sahip. Etrafında ise kükürtlü kaplıcalar, sülfat, demir oksit ve tuz birikintilerinin yol açtığı rengârenk oluşumlar göze çarpıyor.
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Bikini Atoll / Marshall Adaları
Bikini Atolü (Marshall dilinde: Pikinni, kelime anlamıyla Hindistan cevizi toprakları) Marshall Adaları'nda, 23 adadan oluşan, derin bir merkezi lagün çevresinde bulunan 8.8 kilometrekarelik bir atoldür. Ailinginae Atolü'nün yaklaşık 87 kilometre (54 mil) kuzeybatısında, Majuro'nun 850 kilometre (530 mil) kuzeyindeki Ralik Zinciri'nin kuzey ucunda yer alır. Bikini Atolü'nde Bikini, Eneu, Nam ve Enidrik adaları arazinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturmakta.
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Bikini ve Eneu, atolün kalıcı bir nüfusa ev sahipliği yapan tek adalarıdır. Bikini Adası, kuzeydoğudaki en büyük ve en yoğun adacıktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce atol, Alman adı Eschscholtz Atolü olarak bilinmekteydi. Masmavi bir deniz, harika bir kumsalıyla adeta cennetten fırlamış gibi gözüküyor. Fakat Bikini Atoll adasını bir radyoaktif çoraklığa çeviren sayısız nükleer test programına ev sahipliği yapmıştır. Bu durum hem insanlar hem de tüm canlı organizmalar için bölgeyi son derece tehlikeli hale çeviriyor.
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Natron Gölü / Tanzanya
Uzunluğu 52 km, eni ise 22 km. olan bu gölde derinlik en fazla 3 metre. Natron Gölü, Doğu Afrika’daki iki alkalik gölden biri olarak tanınıyor (diğeri Bahi Gölü). Her ikisi de bir ırmağa ya da denize boşalmayan kapalı havzalar meydana getiren göller, sıcak su kaynaklarına ek olarak bölgedeki derelerle besleniyor.
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Tuz ve soda gölü özelliğine sahip bol mineralli Natron'daki eşsiz su bitkileri, gölün rengini yılda birkaç kez renklendiriyor ve inanılmaz görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Ortalama sıcaklığın 50-60 derece olduğu göl, canlıların yaşamasını neredeyse imkansız kılsa da, milyonlarca flamingo için üreme alanı. Bu flamingolar, yılın belirli zamanlarında ortaya çıkan alglerle besleniyor.
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Göle civar tepelerden akan derelerin sodyum karbonat ve diğer mineraller bakımından son derece zengin olması, suyun alkali düzeyinin yüksek olmasının temel nedeni. Eski Mısır mumyalarının hazırlık aşamasında da kullanılan sodyum karbonat, Natron Gölü’nde ölen hayvanların çürümesini engellediğinden, göl civarında çok sayıda taşlaşmış hayvan da göze çarpıyor.