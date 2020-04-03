Konya'daki taş evler görenleri tarihte yolculuğa çıkarıyor

Yapılar, koruma altında Mahallenin kadın muhtarı Emine Çini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerdeki mimarinin köklü geçmişe sahip olduğunu söyledi. Taş evlerin inşasının büyük ustalık gerektirdiğini anlatan Çini, şöyle konuştu: "Binanın taşları tarlalarımızdan geliyor. Bir ev yaklaşık 30-40 günde inşa ediliyor. Mahalledeki evlerin yüzde 90'ı bu şekilde yapılmış. Altı ambar veya ahır olarak inşa edilen iki katlı evlerde üzerlik, tandır ve ahşap işlemeli detaylar dikkati çekiyor. Belediyenin koruması altında. Bu yapıların korunması için hibe de veriliyor. Taş binalarımızı ve bu mimari kültürü, gelecek nesillere de aktarmak için çabalıyoruz. Bu yapıların korunmasını istiyoruz."