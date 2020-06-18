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GeriSeyahat Konya'da yeşil ile mavinin buluştuğu şelale: Yerköprü
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Hürriyet
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Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 13:37,

Konya'da yeşil ile mavinin buluştuğu şelale: Yerköprü

Konya'nın Hadim ilçesinde yeşil ile mavinin buluştuğu şelale, yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerindeki normalleşme süreciyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Konya'nın Hadim ilçesinde derin vadisi ve doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen, yeşil ile mavinin buluştuğu Yerköprü Şelalesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre evden çıkmayan vatandaşların ilgi odağı oldu.

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Konya'ya 100, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede, Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde yer alan Yerköprü Şelalesi, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri durumunda bulunuyor.

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Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle evde bunalan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte, 25 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan şelaleyi geziyor.

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Manzarasında fotoğraf çektirmek ya da öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin adeta sıraya girdiği şelale, çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçilerine çevresinde piknik yapma imkanı da sunuyor.

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