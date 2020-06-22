Konya'da 'Tarihi Obruk Hanı' turizme kazandırılıyor... Yüzde 40'ı tamamlandı

Adını bu doğa harikasından alan 800 yıllık Obruk Hanı'nda yapılan restorasyon ve çevre düzenlemeleri de Karatay Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliğinin desteğiyle devam ediyor.