Koca kent yok oldu! Siyanür dolu sular vadiyi bastı...

Apuseni Dağları’ndaki Rosia Poieni bölgesi yakınındaki maden, hâlâ Romanya’nın en büyük ve Avrupa’nın en büyük ikinci bakır madeni olma özelliğini taşıyor. Bu bölgedeki ticari sömürü şimdilik durmuş olsa da yaklaşık 500 kişinin çalıştığı maden senede yaklaşık 11 bin ton gibi ciddi bir miktarda bakır ve her nasılsa aynı zamanda depolanması gereken pek çok zehirli atık üretmiş.