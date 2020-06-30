Koca kasabada tek başına yaşıyor! Kendi kendine vergi veriyor, hatta...
Gelişen teknoloji, hızla artan şehirleşme ve gündelik koşuşturmalar nedeniyle insanların daha sakin, daha doğal yerlere olan özlemi her geçen gün artıyor. Tüm stresinden uzaklaşmak isteyenlerin aklına ise köyler geliyor. Yalnız bu listemizdeki köyler biraz ilginç… Çünkü hepsinde bir ya da iki kişi yaşıyor ve her birinin hikâyesine çok şaşıracaksınız.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşte hikayeleriyle sizi çok şaşırtacak o yerler...
2
Abone Ol
Buford / ABD ‘Buford’ olarak bilinen bu küçük yer Amerika’nın Wyoming eyaletine bağlı... 2400 metre rakımda, Interstate 80 yolu üzerinde yer alıyor. Kentin ismi Amerikan Sivil Savaşı’nda görev yapmış General John Buford’u onurlandırmak için Buford olarak konulmuş.
3
Abone Ol
1866 yılında kurulan köy esasında demiryolu bölgesi olarak kurulmuş ve yaklaşık 2000 nüfusu varmış. 1900’lü yıllarda postane kurulmuş, 2004 yılında postane kapanmış. Don Sammons, 1980 yılında eşi ve oğlu ile birlikte buraya yerleşmiş.
4
Abone Ol
1992 yılında ise burayı komple satın almış. 1995 yılında eşi vefat etmiş, 2007 yılında da oğlu buradan taşınmış. Zaman zaman yedi ayrı aile yerleşmiş, ayrılmış. 2013’de Vietnamlı yeni sahibi kenti satın aldığında ismini ‘PhinDeli Town Buford’ olarak değiştirmiş. 2013’deki sayımda Buford’un nüfusu birdi…
5
Abone Ol
Cass / YENİ ZELANDA Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesindeki bu kasabanın tek sakini Barrie Drummond. Tranzscenic demiryolu şirketi için çalışıyor. Buradan geçen tren kasabada duruyor ancak neden durduğu da öte yandan merak konusu, çünkü kalınacak yer de yok, yemek yiyecek yer de…
6
Abone Ol
Yani özetle bir turist ya da gezgin olarak burada pek işiniz olmaz. 1910 yılında 300 tane evin olduğu kasabada bugün bu demir yolu ofisi ve birkaç tane de tatilci evi kalmış.
7
Abone Ol
Tomioka / JAPONYA 55 yaşındaki Naoto Matsumura, Tomioka’nın tek sakini… Fukushima nükleer enerji santrali patlamasının ardından ‘sınırlanmış bölge’ içinde bulunan bir hayalet kasabada yalnız başına yaşıyor.
8
Abone Ol
Hatırlanacağı gibi 11 Mart 2011'de meydana gelen bir deprem ve ardından tsunami ile her yer harabeye dönmüş, bu yetmezmiş gibi çevredeki yüksek seviyeli nükleer santrallerin yarattığı tehlike yüzbinlerce insanın tahliye edilmesine neden olmuştu.
9
Abone Ol
Tomioko bu olayların ardından en tehlikeli bölgelerden biri ilan edilmiş. Matsumara da o sıra kasabasını terk etmiş ama birkaç yıl sonra geri dönüp önce araziyi yeniden verimli hale getirmeye çalışmış ardından ise bir yerel mezarlık inşa etmiş. Bir zamanlar 16 bin kişinin yaşadığı kasabada su ve elektrik almadan yaşayan Matsumara bir bakıma tek başına yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor.
10
Abone Ol
Oil Springs / ABD Amerika’nın New York eyaletine bağlı bu kasabanın hikâyesi çok çalkantılı. İşin içine yerliler, petrol ve şifalı sular girince tahmin edebilirsiniz. Bu alan tarih boyunca bir türlü paylaşılamayan yer olmuş. 2010 sayımına göre yalnızca bir kişi yaşıyor.
11
Abone Ol
Picher / ABD Ghost Town yani hayalet şehir olarak anılmakta olan Picher, Amerika’nın Oklahoma eyaletine bağlı. Çevredeki maden ocaklarından kaynaklı çinko zehirlenmesi ve tornadonun da kenti vurmasıyla insanlar yavaş yavaş kentten ayrılmışlar.
12
Abone Ol
Bonanza / ABD Bir maden şehri olarak kurulan Bonanza, Amerika’nın Utah Eyaletinde bulunuyor. Şu an şehirde Mark Perkovich adlı bir kişi yaşıyor.
13
Abone Ol
Monowi / ABD Amerika Birleşik Devletleri’nin Nebraska eyaletine bağlı olan Monowi kasabası dünyanın en küçük nüfuslu yerleşkesi olarak kayıtlara geçti. 1930’ların başında yaklaşık 120 kişilik bir nüfusa sahip olan Monowi’de bugün yalnızca bir kişi yaşıyor.
14
Abone Ol
2000 yılı nüfus sayımına göre kasabada sadece Rudy ve Elsie Eiler çifti burada yaşıyordu, ta ki Elsie’nin kocası Rudy 2004 yılında ölene dek. 2004 yılından beri Monowi’de tek başına yaşan Elsie kendi kendisine vergi ödüyor.
15
Abone Ol
Kasabanın Belediye Başkanı, polisi, itfaiyecisi kütüphanecisi, marketi ve esnafı olan Elsie kendinden vergi almayı ihmal etmiyor. Nebraska Valiliği’ne yazı yazıp Monowi’nin bir ucundan bir ucuna kasabayı aydınlatan dört adet sokak lambası için ödenek istemişliği bile var.
16
Abone Ol
Yukarıdaki ilginç yerleşimler gibi dünyanın birçok yerinde çok fazla nüfusa sahip olmayan, daha önce duymadığınız birçok ülke bulunuyor. İşte dünyanın en az nüfusa sahip o yerleri ve sıra dışı hikâyeleri....
17
Abone Ol
Montserrat Türkçe’de Sarp Dağ anlamına gelen Montserrat’ı 1492 yılında Kristof Kolomb keşfetmiş. Nüfusu 4 bin ile 6 bin arasında değişiyor. Nüfusun değişmesinin nedeni ise çevrede bulunan volkanlar.
18
Abone Ol
Saint Helena Atlas Okyanusu’nun güneyinde bulunan bu volkanik tabanlı ada Birleşik Krallık’a bağlı. İlk kez 1502 yılında denizciler tarafından keşfedildiğinde Saint Helena’da hiçbir yaşam izine rastlanmamış.
19
Abone Ol
En son 2008’de yapılan seçime göre nüfusu 4 bin 255’tir. Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük önem taşıyan bu ada sürgün amacıyla da kullanılıyordu. Adaya sürgün edilen kişilerden en ünlüsü ise Napolyon’dur.
20
Abone Ol
Falkland Adaları Güney Atlas Okyanusu’nda Patagonya’nın 480 km doğusunda bulunan Falkland takımadaları 776 küçük adadan meydana gelir. İç işlerinde serbest olsa da dış işlerinde ve savunmada Birleşik Krallık’a bağlı olan bu ülkenin nüfusu 2012’de yapılan tahmine göre 2 bin 932’dir. Halkın koyunculuk ve balık avcılığı ile uğraştığı bu ülkenin ilk kez 1600 yılı civarlarında Hollanda asıllı Sebald de Weert tarafından keşfedildiği söylenmektedir.
21
Abone Ol
Niue Güney Pasifik’te bulunan ve adalardan oluşan Niue, dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden bir diğeri. Sahip olduğu doğal ortamıyla dikkat çeken Niue’ye ulaşım oldukça zor. Fakat Yeni Zelanda ya da Avustralya üzerinden aktarma yapmak mümkün. 2016’da yapılan tahminlere göre nüfusu 1624 olan Niue, 18. yüzyılın üçüncü çeyreğinde James Cook tarafından keşfedilmiş.
22
Abone Ol
Tokelau Sadece 1411 kişilik nüfusa sahip olan Tokelau, Büyük Okyanus’ta Yeni Zelanda’ya bağımlı bir ada ülkesidir. 1948’de kurulan bu ülke Monarşi sistemiyle yönetilmekte.
23
Abone Ol
Pitcairn Adaları Hawaii’ye 3 bin 500 km uzaklıkta olan Pitcairn Adaları, Pasifik Okyanusu’nda çok küçük bir topluluktan oluşuyor. En eski yerleşim izleri 11. yüzyılı gösteren Pitcairn’in nüfusu sadece 50... Adada sadece korsanlar yaşarken 1808 yılında balina avcıları Pitcairn’e denk gelmişler ve bu küçük ada kıtalararası sefer yapan gemiler için bir liman haline dönüşmüş.
24
Abone Ol
Sealand Sosyal medyada fotoğraflarına rastlamış olma olasılığının oldukça yüksek olan Sealand’in nüfusu ise sadece 27... 550 metrekarelik alana sahip olan Sealand, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman uçaklarını önlemek için İngiltere tarafından deniz kalesi olarak olarak inşa edilmiş. Resmi dili İngilizce olan Sealand’ın para birimi ise Sealand Doları’dır.
25
Abone Ol
Nauru Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan bu ülkenin nüfusu ise 10 bin. Ne kadar huzurlu ve doğal ortamıyla dikkat çekse de Nauru’nun turistik bir yer olduğunu söyleyemeyiz. Ulaşım sıkıntısı bu konuda büyük bir etken.