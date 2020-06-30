Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, Instagram Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 10:09 , 30 Haziran 2020 - 10:09

Koca kasabada tek başına yaşıyor! Kendi kendine vergi veriyor, hatta...

Gelişen teknoloji, hızla artan şehirleşme ve gündelik koşuşturmalar nedeniyle insanların daha sakin, daha doğal yerlere olan özlemi her geçen gün artıyor. Tüm stresinden uzaklaşmak isteyenlerin aklına ise köyler geliyor. Yalnız bu listemizdeki köyler biraz ilginç… Çünkü hepsinde bir ya da iki kişi yaşıyor ve her birinin hikâyesine çok şaşıracaksınız.