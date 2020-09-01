Koca adada tek başına yaşıyor! “Buraya ilk geldiğimizde1 yaşındaydım”

“Adaya ilk geldiğimizde ben 1 yaşındaydım” 1 yaşından beri yaşadığı adada çok mutlu olduklarını ifade eden Mustafa Işık, “Babam fenerciydi. Onun görevinden dolayı biz de burada kaldık. O günden bu yana biz burada yaşıyoruz, ilk geldiğimizde ben 1 yaşındaydım. Balıkçılık yapıyorum, bahçemiz var.