KKTC'de gotik mimarinin en güzeli: Bellapais Manastırı

Manastır, Osmanlı döneminde kiliseye verildi Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethedilmesinin ardından manastır, Yunan Ortodoks Kilisesi'ne verildi. Rum Ortodokslar, manastırın sadece kilise bölümü kullandı. Manastırın avlusunda yer alan 13'ncü yüzyıldan kalma kilise, yapının fiziki olarak en sağlam kısmı olarak öne çıkıyor. Manastırın ortasında çevresi revaklı bir avlu yer alırken bir köşede ise üst üste duran Roma döneminden kalma iki mermer lahit bulunuyor. Lahitlerin arkasındaki kapıdan yemekhane kısmına geçiliyor. Geniş, dikdörtgen şeklinde tonozlu bir salon olan yemekhane bölümü de gotik sanatın kusursuz bir örneği olarak kabul ediliyor.