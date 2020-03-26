Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 10:25,
KKTC'de gotik mimarinin en güzeli: Bellapais Manastırı
KKTC'de Girne bölgesindeki Beylerbeyi köyünde yer alan tarihi Bellapais Manastırı, gotik mimari tarzının "en güzel" örneklerinden biri olarak biliniyor.
Bellapais Manastırı, 12'nci yüzyılda Roma döneminde inşa edilirken, orta çağda yapılan eklentilerle gotik sanatın bir şaheseri ve Yakın Doğu'daki "en çarpıcı" yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Beşparmak Dağlarının eteğinde kayalıklar üzerinde kurulmuş manastırın bugünkü adı, Fransızca "Abbaye de la Paix"den (Barış Manastırı) geliyor.
Selahhadin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü ele geçirdiğinde Kıbrıs'a göç eden Augustinian mezhebine mensup rahiplerin Bellapais'nin ilk sakinleri olduğu ifade ediliyor. Manastırın ilk binası 1198-1205 yıllarında yapılırken bugün ayakta kalan yapının büyük bir kısmını Fransa Kralı III. Hugh 1267-1284 yıllarında inşa ettirdi. Manastırın ortasındaki avlunun dört yanını çeviren revaklar ve yemekhane ise Kral IV. Hugh döneminde (1324-1359) tamamlandı.
Manastır, Osmanlı döneminde kiliseye verildi
Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethedilmesinin ardından manastır, Yunan Ortodoks Kilisesi'ne verildi. Rum Ortodokslar, manastırın sadece kilise bölümü kullandı. Manastırın avlusunda yer alan 13'ncü yüzyıldan kalma kilise, yapının fiziki olarak en sağlam kısmı olarak öne çıkıyor. Manastırın ortasında çevresi revaklı bir avlu yer alırken bir köşede ise üst üste duran Roma döneminden kalma iki mermer lahit bulunuyor. Lahitlerin arkasındaki kapıdan yemekhane kısmına geçiliyor. Geniş, dikdörtgen şeklinde tonozlu bir salon olan yemekhane bölümü de gotik sanatın kusursuz bir örneği olarak kabul ediliyor.
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