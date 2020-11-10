Kızılırmak'ta gondol turu ile keyifli dakikalar

"Kapadokya'da sıcak hava balon turu başta olmak üzere çok çeşitli tur etkinlikleri düzenleniyor. Ziyaretçiler, gondolla gezintiye de heyecanla katılıyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak üzerindeki gondol turunu her gün 10-18 saatleri arasında yapıyoruz. Avanos'un en etkin faaliyetlerinden biri haline geldi. Yerli yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. 10 gondolla hizmet sunuyoruz. Yılın her ayında hava koşulları aşırı rüzgarlı olmadığı takdirde faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bölgede asma köprü altında kazların bulunduğu bir adaya kadar gidilip geliniyor. 15-20 dakika süren turlara sakinlik arayanlar katılıyor. Herkesin keyif alacağı şekilde gerçekleştiriliyor. Katılanlar memnuniyetlerini dile getiriyor."