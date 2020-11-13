Kızıl geyikleri görüntüleyen fotoğrafçı Şenel: Tetiğe değil, deklanşöre bas

Ülkemizde kızıl, karaca ve ala geyik olmak üzere 3 farklı geyik türü var. Bu yıl da sonbahar döneminde kızıl geyiklerin üreme davranışlarını görüntülemek için Bilecik ve Eskişehir ormanlarında çekim yaptım. Bu çekimler yaklaşık 25 gün sürdü ve bu süre zarfında iliklerime kadar doğayı hissettim. Kızıl geyikleri aradım. Kızıl geyikler çok ürkek canlılar oldukları ve ormanda çok iyi gizlendikleri için bulmak zor oldu.