'Kıyamet Ambarı' kurdular! Buzların içinde adeta bir Nuh’un Gemisi yaratılıyor

Club 33 / New Orleans - ABD

Club 33 isimli bu mekan gizliliğine yakışır şekilde kapısında sadece bir numara ile gösteriliyor. Bu kulübe üye olmak istiyorsanız eğer 10 bin dolar ile 30 bin dolar arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Buna ek olarak her yıl 3.275 Dolar ve 6.100 dolar arasında bir vergi ödemeniz gerekiyor. 'Ben paramı basar, içeriye girerim' diyorsanız da yanılıyorsunuz. Çünkü bu kulübe üye olmak isteyen o kadar çok insan var ki kayıt olabilmeniz için en az 15 yıl sıranızın gelmesini beklemek zorundasınız. Aksi takdirde kapıdan içeri adım bile atamıyorsunuz.